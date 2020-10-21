Вкладчики ЖССБ по программе «Нурлы жер» получат 887 квартир в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В рамках госпрограммы «Нурлы жер» планируется сдача 6 домов в Западно-Казахстанской области до конца 2020 года. Из них для вкладчиков ЖССБ будет сдано 887 квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обеспечение граждан доступным жильем – одно из важных направлений социальной политики Казахстана. Большую роль в обеспечении доступным жильем населения сыграла система жилищных строительных сбережений. Ее эффективность в своем послании особо отметил Глава государства.

В Западно-Казахстанском областном филиале АО «Жилстросбербанк» более 84 тысяч вкладчиков копят деньги на счетах банка, чтобы в дальнейшем получить кредиты по самым низким ставкам в стране – от 2 до 5% годовых. На сегодняшний день общая сумма накоплений более 33 миллионов тенге. Высокий спрос жителей Западно-Казахстанской области на продукты банка объясняются их доступностью и ежегодным ростом показателей ввода в эксплуатацию жилья, что говорит и об эффективной работе акимата региона.

«Нынешний год также не станет исключением по росту объемов ввода жилья в эксплуатацию. Только в рамках госпрограммы «Нурлы жер» планируется сдача 6 домов до конца 2020 года. Из них для вкладчиков ЖССБ будет сдано 887 квартир. Объекты строительства находятся в п.Зачаганске г.Уральска – 3 дома (пятно №50,51,52), в северо-восточной части Уральска – 2 дома и 1 дом в г.Аксае Бурлинского района. Цена реализации за 1 кв.м составляет 140 тысяч тенге в чистовой отделке. Приоритетом при подаче заявки будут являться очередники местных исполнительных органов. Первичный конкурс будет проводиться для очередников МИО, дополнительный конкурс для всех вкладчиков банка», – пояснила директор Западно-Казахстанского областного филиала АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Аида Ипатова.

Также она озвучила основные требования к участникам программы: иметь гражданство РК; доход от трудовой и (или) предпринимательской деятельности, за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи до 3,1-кратной величины прожиточного минимума включительно, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год; подтверждение МИО постановки на учет, нуждающегося в жилище и статуса, нуждающегося в жилище, подтверждение кредитоспособности; отсутствие за последние 5 (пять) лет на территории РК у заявителя и членов семьи, арендного жилья с правом выкупа или жилья на праве собственности (общей совместной собственности, доли в долевой собственности, составляющей общую совместную (долевую) собственность указанных членов семьи как единицу жилья)

С 15 сентября по 14 октября проводился конкурс по объекту строительства пятно №51 на 180 квартир и на сегодняшний день 884 клиентов подали заявления на участие в конкурсе. С 13 октября по 03 ноября началось голосование по объектам строительства Пятно №50, Пятно №52 в п.Зачаганск на 297 квартир. Подать заявку на участие вкладчики, являющиеся очередниками, МИО могут на интернет-ресурсе банка Baspana.kz.

«В этом году также стартовала программа «Шанырак» (5-10-20). Участвовать в данной программе могут очередники МИО, стоящие в очереди с 1986 года по 2017 года. Для участия необходимо подать заявку на сайте ЖССБ24. По данной прогармме реализуется жилье на первичном рынке на выбор клиента. Максимальная сумма займа по ЗКО составляет 12 миллионов тенге. О системе жилстройсбережений и действующих программах и условиях Банка можно узнать у наших внештатных консультантов, которые могут не только проконсультировать, но и открыть депозиты, проверить платежеспособность и принять кредитную заявку в удобном для клиента месте и в удобное для него время. Более 100 консультантов работают только по г.Уральску. также у нас 16 консультационных центров, из которых 4 центра функционируют в районах», – сказала А.Ипатова.

Депозиты в банке открыть можно, как непосредственно в отделениях банка, так и онлайн, при себе необходимо иметь удостоверение личности, пополнять депозиты также можно, не выходя из дома.

«По программе «Бакытты отбасы» работы по 1 траншу сейчас приостановлены в связи с карантином, но мы успели рассмотреть 200 поступивших на тот момент заявок и выдать кредиты населению на сумму 1 миллиард 800 тысяч тенге. По 2 траншу мы не знаем, когда поступят средства из республиканского бюджета, но как только будет известно, сразу же оповестим население», – отметила директор филиала банка.