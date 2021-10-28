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    Вкладчики ЕНПФ заработали за год свыше одного триллиона тенге

    28 Октября 2021, 10:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на первое октября 2021 года превысила 13,1 триллионов тенге. Данная сумма включает в себя пенсионные взносы и инвестиционный доход, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

    Прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с первого января по первое октября 2021 года превысил один трлн тенге. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Республики Казахстан с начала года составила 8,89%, при инфляции в 6,2%. При этом доходность за последние 12 месяцев составила 10,08%, при инфляции за этот же период в 8,9%.

    В результате инвестирования пенсионных активов сумма пенсионных накоплений вкладчиков пересчитывается еженедельно и в последний день месяца. В состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д.

    В целом, инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил 5,8 трлн тенге. При этом инвестиционная доходность со дня основания самой накопительной пенсионной системы (1998 год) на первое октября 2021 года с нарастающим итогом составила 665,38%, инфляция составила 533,64%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы до первого октября 2021 года составила 131,74 %.

    Стоит подчеркнуть, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана ЕНПФ Общество
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