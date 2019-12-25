Вкладчикам Qazaq Banki продлили срок выплат через банк-агент

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Банк-агент ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) продолжит осуществлять выплату гарантийного возмещения вкладчикам АО «Qazaq Banki» до 24 июня 2020 года включительно. После этой даты вкладчикам банка необходимо обращаться в Казахстанский фонд гарантирования депозитов (далее – КФГД) напрямую, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что выплата возмещения вкладчикам Qazaq Banki через банк-агент производится с 24 декабря 2018 года и первоначально ее планировалось завершить 24 июня 2019 года. Однако в связи с тем, что не все вкладчики обратились за возмещением, было решено продлить срок выплат через банк-агент до 24 декабря 2019 года.

За прошедшие 12 месяцев Банк ВТБ (Казахстан) выплатил вкладчикам Qazaq Banki от имени и за счет средств КФГД возмещение на сумму 20,3 млрд тенге, что составило 99% от общей суммы обязательств. На сегодняшний день остаток обязательств перед вкладчиками Qazaq Banki, которые не обратились за получением гарантийного возмещения, составляет 228 млн тенге.

Всего возмещение получили 5 871 вкладчик, что составляет 33% от общего числа вкладчиков банка. Call-центр КФГД провел обзвон оставшейся части вкладчиков: многие не обращались за выплатой из-за небольших остатков средств на счетах, но были и те, кто не знал о такой возможности. В этой связи, а также с тем, что вкладчики продолжают обращаться в банк-агент, КФГД принял решение продлить действие соглашения с Банком ВТБ (Казахстан) еще на полгода.

АО «Qazaq Banki» лишен лицензии на проведение всех банковских операций на основании решения правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года. 24 октября 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq Banki».

В связи с прекращением судебного производства по апелляционной жалобе, поданной 29 ноября 2018 года, решение СМЭС города Алматы от 24 октября 2018 года вступило в законную силу 12 декабря 2018 года.