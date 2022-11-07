Вкладчикам финпирамиды «B2B Jewelry» вернули 123 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 123 млн тенге вернули вкладчикам финпирамиды «B2B Jewelry» в результате проведенной работы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Всего свои средства обратно получили 197 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

Напомним, департаментом АФМ по городу Алматы окончено досудебное расследование по факту организации деятельности финансовой пирамиды под прикрытием сети ювелирных магазинов «B2B Jewelry».

Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 5 лет.

В отношении остальных соучастников преступления досудебное производство находится на стадии окончания.