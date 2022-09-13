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    Вклад Казахстана в развитие диалога религий и цивилизаций отметил председатель Управления мусульман Кавказа

    13 Сентября 2022, 14:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Собеседники отметили, что межконфессиональный диалог является важным инструментом совместного поиска путей сплочения международного сообщества.

    Президент Казахстана высказал уверенность в том, что итоги Съезда мировых духовных лидеров будут способствовать общему единению перед лицом глобальных вызовов и внесут весомый вклад в укрепление межнационального согласия, мира и стабильности.

    Глава государства отметил важность укрепления уз дружбы и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Азербайджана.

    Председатель Управления мусульман Кавказа положительно оценил итоги недавнего визита Касым-Жомарта Токаева в Баку, а также отметил значительный вклад Казахстана в развитие диалога религий и цивилизаций.

    Фото:akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Азербайджан Съезд лидеров мировых религий
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