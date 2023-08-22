Визит Президента во Вьетнам: о чем договорились стороны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 августа Глава государства прибыл во Вьетнам с официальным визитом. Это первый визит Касым-Жомарт Токаева в качестве Президента. Чем важен этот визит и о чем договорились лидеры двух государств, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ»

Вьетнам — страна туризма и кофе

Вьетнам – социалистическая республика, унитарное, светское государство, которое находится в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем. Население Вьетнама — около 97,5 млн человек. ВВП страны равен $1,016 трлн (28-й в мире), ВВП на душу населения $3416.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Вьетнам обрел независимость в 1945 году. Прошел нелегкий путь, страна была объектом ожесточенных сражений в прошлом. В последние годы благосостояние государства растет. Вьетнам стал привлекать много туристов. Туризм стал важной частью современной вьетнамской экономики. За последние десятилетие количество туристов в страну увеличилось в 3 раза. По данным за июль текущего года Вьетнам посетило 1 млн 40 тысяч туристов.

Государство активно развивает и налаживает торговые отношения. Присоединение к ВТО в 2007 году помогло Вьетнаму стимулировать рост торговли и повысить уровень жизни. Товарооборот Вьетнама вырос со $111,3 млрд в 2007 году до $730,2 млрд в 2022 году. Кроме того, использование внешнего спроса помогло Вьетнаму снизить уровень бедности. Например, государство занимает второе место в мире по производству кофе, уступая пальму первенства Бразилии, при этом сами вьетнамцы кофе практически не пьют, а весь урожай идет на экспорт. Медленно, но, верно, государство идет по уже пройденному Китаем пути, постепенно превращаясь в страну с мощной промышленностью.

Казахстанско-Вьетнамские отношения

27 декабря 1991 года Вьетнам признал независимость Казахстана. 29 июня 1992 года две страны установили дипломатические отношения. За эти годы отношения между странами развивались стабильно и поступательно. Посольство Вьетнама в Казахстане было открыто в 2008 году.В 2013 — Посольство Казахстана во Вьетнаме.

За прошедшие годы между РК и СРВ сложились дружественные отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке. Государственные визиты между странами-партнерами осуществляются на регулярной основе. Активно развивается и межпарламентское сотрудничество между странами.

Фото: t.me/aqorda_resmi

В 1997 году между Казахстаном и Вьетнамом была создана Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 10-заседание комиссии состоялось 26 сентября 2022 года в городе Ханой. Также, одним из важных соглашений между странами стало Соглашение о зоне свободной торговли между государствами-членами ЕАЭС и Вьетнамом, подписанное в мае 2015 года. На сегодня Вьетнам является одним из основных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии.

В последние годы показатели торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом демонстрируют уверенный рост. Объем товарооборота между Казахстаном и Вьетнамом в первом полугодии 2023 года составил $610,9 млн, и вырос по отношению к первому полугодию 2022 года в 3,5 раза – с $174,7 млн.

При этом, объем экспорта из Казахстана вырос в 4,7 раза - с $24,6 млн до $117,7 млн. Объем импорта вырос в 3,3 раза – с $150,1 млн до $494,2 млн.

В текущем году основной объем экспорта из Казахстана во Вьетнам пришелся на цинк – объем поставок составил $83,4 млн или 71,5% всего отечественного экспорта. Отметим, что за тот же период прошлого года цинк из Казахстана во Вьетнам не поставлялся. Вторым по объему экспорта товаром является рафинированный свинец, на него приходится 27,7% всего экспорта. Объем экспорта свинца составил $32,3 млн и увеличился в 5,2 раза к прошлогоднему показателю. При этом, в этом году полностью прекратился экспорт из Казахстана проката плоского из железа или нелегированной стали, асбеста, табака, парашютов, руд и концентратов сурьмянистых.

Импорт из Вьетнама в Казахстан увеличился за счет поставок смартфонов в 3,8 раза – с $67 млн до $254 млн. Доля смартфонов в импорте составляет 51,4%. Кроме того, значительно увеличились поставки мониторов цветного изображения – с $59 тысяч до $71,2 млн (в 1200 раз), это 14,4% всего импорта за полугодие.

Недавно (30-31 марта 2023 года) в городе Ханой состоялось первое заседание Подкомитета по сельскому хозяйству Комиссии.

А с октября 2022 года между странами возобновлено регулярное прямое авиасообщение. Казахстанская авиакомпания «Sunday airlines» выполняет рейсы два раза в неделю (на сезонной основе по маршруту «Алматы – Камрань»), вьетнамская авиакомпания «VietJet Air» осуществляет 4 рейса в неделю из Камрани в Астану и Алматы. На сегодняшний день для въезда во Вьетнам владельцам национальных паспортов Казахстана требуется виза.

На казахстанско-вьетнамском треке немаловажное значение имеет развитие культурно-гуманитарных связей. В 2021-2022 годах на вьетнамском языке издано три тома «Казахских сказок». В 2022 году на вьетнамском языке издана трилогия романа Ильяса Есенберлина «Кочевники». В рамках межправительственного соглашения казахстанские и вьетнамские студенты могут обучаться по обмену в ВУЗах обеих стран. В настоящее время три казахстанских студента обучаются в вузах Вьетнама и 5 студентов из Вьетнама – в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. В Назарбаев Университете в Астане работают четыре вьетнамских преподавателя.

Новая глава сотрудничества или о чем договорились Президенты

21 августа текущего года Глава государства прибыл с официальным визитом во Вьетнам. Официальный визит в Социалистическую Республику Вьетнам Главы государства Касым-Жомарта Токаева начался с церемонии возложения цветов к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина (первого президента Вьетнама), расположенным на площади Ба Динь. На этой площади 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин провозгласил независимость Вьетнама.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах. Глава нашего государства поблагодарил Во Ван Тхыонга за гостеприимство и отметил, что придает визиту важное значение.

Фото: t.me/aqorda_resmi

«Это мой первый визит в Вашу прекрасную страну в качестве Президента Казахстана. Я уделяю первостепенное значение данному визиту. В Казахстане, я должен отметить, относятся с большим уважением к Вашему государству и Вашему народу. Экономические успехи Вьетнама являются серьезной основой дальнейшего сотрудничества между нашими государствами. Мы уделяем очень большое внимание экономическому и политическому взаимодействию между нашими странами и должным образом оцениваем огромный экономический потенциал Вьетнама, авторитет страны на международной арене», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана сообщил, что по итогам прошлого года взаимная торговля превысила отметку в полмиллиарда долларов, за первые шесть месяцев 2023 года уже достигла $600 млн. Страны-партнеры планируют довести этот показатель до $1 млрд долларов. А сегодняшние переговоры откроют новый этап развития двустороннего взаимодействия.

Во Ван Тхыонг высоко оценил активизацию сотрудничества между странами и выразил намерение укрепить тесное партнерство Казахстана и Вьетнама.

Фото: t.me/aqorda_resmi

«Уверен, что Ваш первый официальный визит в нашу страну создаст новый стимул, чтобы активизировать традиционно дружественные отношения и успешное многоплановое сотрудничество двух стран. Я посещал Казахстан и был впечатлен великолепной, красивой страной, гостеприимными людьми. Во Вьетнаме с вниманием следят за развитием Казахстана и большими успехами, которых достиг казахстанский народ под Вашим руководством. Уверен, что благодаря Вашему опыту и стратегическому видению Казахстан будет развиваться благополучно и стабильно, внося свой вклад в развитие и сохранение стабильности в регионе и в мире. Вьетнам помнит и благодарит казахстанский народ за ценную поддержку, оказанную нам в борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны в прошлом и содействие в развитии нашей страны в настоящее время. Вьетнам придает большое значение традиционно дружественным отношениям с Казахстаном и считает Вашу страну важным партнером в Центральной Азии», – заявил Президент Вьетнама.

Фото: t.me/aqorda_resmi

В завершении встречи лидер Казахстана пригласил своего коллегу посетить с государственным визитом Казахстан.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства провел встречу с представителями деловых кругов Вьетнама

Глава государства принял председателя правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунга. В ходе беседы были обсуждены перспективные направления сотрудничества в сферах энергетики и логистики. Отметив огромный опыт компании в различных секторах экономики, Глава государства подчеркнул, что наша страна заинтересована в реализации крупных совместных инвестиционных проектов.

Фото: t.me/aqorda_resmi

В свою очередь Нгуен Тхань Хунг сообщил о намерении компании создать торгово-логистический центр на территории Казахстана. Кроме того, лоукостер VietJet Air, входящий в группу компании SOVICO, планирует увеличить количество рейсов в Казахстан. SOVICO Group является одним из крупнейших диверсифицированных конгломератов во Вьетнаме, специализирующимся на энергетической, строительной, банковской и финансовой сферах, а также авиационной отрасли. В 2022 году доход компании составил $20,6 млрд.

Также Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров компании Petrovietnam Хоанг Куок Выонга. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетике и нефтегазохимии. Президент обратил внимание на возможность предоставления налоговых и таможенных преференций для инвесторов, проявляющих интерес к реализации проектов в сферах переработки нефти и газа, а также геологоразведки. В свою очередь Хоанг Куок Выонг рассказал Президенту о сопровождаемых компанией проектах в энергетической и нефтехимической отраслях.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Petrovietnam является одним из крупных игроков в нефтегазовой промышленности в Юго-Восточной Азии. Общая сумма консолидированных активов оценивается в $40 млрд.

Глава государства встретился в Премьер-Министром Вьетнама Фам Минь Чинем. В ходе этой встречи лидер Казахстана отметил, что провел продуктивные переговоры с Президентом Во Ван Тхыонгом, на которых были достигнуты важные договоренности для укрепления отношений между государствами. Глава государства также отметил, что наша страна искренне заинтересована в длительном присутствии вьетнамского бизнеса в Казахстане.

Какие документы были подписаны в рамках визита

Фото: t.me/aqorda_resmi

В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам было подписано 12 документов. Среди них:

1. План по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества между правительствами стран на 2023-2025 годы;

2. Соглашение между об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов;

3. Меморандум о сотрудничестве в области туризма;

4. Меморандум о сотрудничестве между АО «Центр торговой политики «QazTrade» и Агентством по содействию торговле Вьетнама VietTrade;

5. Меморандум о сотрудничестве в области инвестиций между профильными ведомствами;

6. Меморандум о взаимопонимании в области развития электронной коммерции и почтовой деятельности между АО «Казпочта» и Корпорацией Viet Post;

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития нашей страны и АО Vietjet Aviation;

8. Меморандум по сотрудничеству в области инвестиций в нефтегазовые проекты между АО «НK «КазМунайГаз» и Sovico Group;

9. Меморандум по сотрудничеству в области развития транспортно-логистической инфраструктуры между АО «Қазақстан Темір Жолы» и Sovico Group;

10. Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по инвестициям МИИР РК и Crystal Bay Tourism Group JSC;

11. Соглашение о сотрудничестве между Microtech DFS Vietnam Company Limited и Vela Corporation;

12. Меморандум о взаимопонимании между АО «Агентство «Хабар» и Vietnam Television.

В ходе встречи Главы государства с Премьером Вьетнама Фам Минь Чинем, Президент Казахстана отметил, что подписанный сегодня межправительственный План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества станет одним из ключевых инструментов активизации взаимодействия в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии, сельское хозяйство, транзит и туризм.

Фото: t.me/aqorda_resmi

В рамках визита Глава государства провел встречу с Председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ, а также встретился с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Секретарем провинциального комитета, Главой делегации депутатов Национального собрания провинции Бакнинь Нгуеном Ань Туаном. Также Президент Казахстана посетил Вьетнамский музей военной истории, деревню по производству керамических изделий, производственный комплекс Goertek, который специализируется на исследованиях, разработке и производстве электронных компонентов, а также производственную площадку компании Hyosung Financial System Vina, занимается производством банкоматов нового поколения, автоматических кассовых аппаратов (TCR) и программного обеспечения для банковско-финансовой сферы.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенты двух стран подписали Совместное коммюнике об итогах официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Социалистическую Республику Вьетнам.

Казахстан представляет большой интерес для Вьетнама – мнение эксперта

По мнению эксперта Института мировой экономики и политики Ерсултана Жансейтова, что Вьетнам – государство с очень динамично растущей экономикой и это открывает ряд возможностей для Казахстана.

«Так в 2022 году рост ВВП Вьетнама превысил 8% – и это несмотря на то, что большая часть государств были в состоянии рецессии из-за коронавируса и ситуации в Восточной Украине в текущем году. И в следующем году, согласно прогнозам Всемирного банка и других международных организаций, рост ВВП страны будет примерно на уровне 6,5%. На самом деле, это показывает очень динамический рост и главная стабильный рост. Касательно Казахстана в прошлом году двусторонний товарооборот составлял $500 млн, а сейчас уже по итогам первого полугодия у нас уже $600 млн. То есть по итогам года, скорее всего, эта цифра превысит $1 млрд. То есть мы за один год видим двукратное увеличение товарооборота», – отметил Ерсултан Жансеитов.

Казахстан представляет большой интерес для Вьетнама.

«Во-первых, Казахстан – это огромный источник ресурсов, что необходимо для быстрорастущей экономики Вьетнама, а с другой стороны – это еще вопросы сельского хозяйства что также входит в национальный интерес Вьетнама. Отдельно нужно отметить, что цифровизация Казахстана движется, можно сказать, впереди мирового рейтинга. Опыт Казахстана цифровизации госуслуг, например, как egov представляет интерес для Вьетнама», – пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, важно рассматривать Вьетнам со стратегической точки зрения.

«Еще нужно отметить, что и Вьетнам – это можно сказать ворота для Казахстана на рынке юго-восточной Азии конкретно в страны ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – прим. ред.). Cейчас, нужно отметить, что движение мирового капитала, технологии, инновации – все перемещается со «старого света», так скажем, с Европы и Америки в Азию, а именно в Страны Юго-Восточной Азии. Поэтому тот факт, что между ЕАЭС и Вьетнамом с 2016 года функционирует зона свободной торговли позволяет нам иметь окно в страны ASEAN через Вьетнам. То есть это для нас очень большая возможность», – заключил Ерсултан Жансеитов.