Визит Президента в Узбекистан, взгляд на январские события, приближение Нового года – чем запомнилась минувшая неделя в РК

25 Декабря 2022, 08:45

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Минувшая неделя в РК прошла на фоне встреч Главы государства с лидером Узбекистана, расследования громких уголовных дел, главным образом связанных с январскими событиями, а также запомнилась победами наших спортсменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Знаковым событием декабря стал двухдневный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, по итогам которого Казахстан и Узбекистан подписали 15 документов. Самые важные из них -рамочное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия». Соглашение между АО НК «КазМунайГаз» и АО «Узбекнефтегаз». Соглашение о сотрудничестве между Eurasian Resources Group S.a.r.l. и ООО Sanoat Energetika Guruhi Enera. Соглашение о совместном партнерстве в рамках реализации инвестиционных проектов строительства ряда комплексов по производству минеральных удобрений в Узбекистанt между ТОО «Казфосфат» и АО «Узкимёсаноат» и KP Fertilizers Ltd. В ходе встречи двух лидеров Центральноазиатского региона были подписаны исторические документы, а также ряд торговых контрактов и инвестдоговоров на общую сумму $8 млрд.

В столице Узбекистана Касым-Жомарт Токаев посетил выставку «Абай. Наследие братских народов», посвященную жизни и творчеству великого поэта и мыслителя Абая. По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев сделали совместное заявление для представителей средств массовой информации.

Президент Казахстана на этой неделе поздравил Кубанычбека Омуралиева с назначением на должность Генерального секретаря Организации тюркских государств. Касым-Жомарт Токаев на встрече с ним отметил, что Казахстан как один из учредителей Организации заинтересован в развитии многостороннего взаимодействия с тюркскими государствами и окажет максимальную поддержку работе секретариата. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем президиума Национальной Палаты предпринимателей Раимбеком Баталовым. Президент, приняв отчет НПП «Атамекен», отметил важность учета позиции бизнеса при принятии стратегических решений, а также актуальность предлагаемых мер стимулирования развития отечественного предпринимательства и подходов к трансформации Палаты. В эти же дни Глава государства встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума: бывшим президентом Турции Абдуллой Гюлем, бывшим президентом Монголии Намбарыном Энхбаяром и государственным секретарем Кыргызской Республики Суюнбеком Касмамбетовым. В ходе встречи собеседники отметили общие исторические корни между нашими народами и обменялись мнениями о необходимости развития совместных проектов в культурно-гуманитарной и научной сферах.

МИА «Казинформ» запустило авторский проект «Кантар» о событиях января 2022 года, начав серию публикаций о митингах и погромах тех дней, попытках совершить государственный переворот и ходе расследования всего, что тогда произошло. Один из материалов, например, был опубликован в четверг, когда стало известно, что по январским событиям по факту пыток к уголовной ответственности привлекается 31 сотрудник КНБ и МВД. Всего по факту пыток ведется расследование 327 уголовных дел. Вместе с тем, на сегодня 991 гражданину уже сокращены сроки наказания, еще 94 человека освобождены от уголовной ответственности. Амнистия не коснулась организаторов беспорядков, лиц, совершивших пытки, экстремистские, террористические, коррупционные преступления, государственную измену. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Алматы открыл мемориал жертвам январских событий «Тағзым». Президент возложил цветы к стеле. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, затем прозвучал Государственный гимн. Мемориал «Тағзым» построен на месте, которое было эпицентром трагических событий. Авторы проекта – молодые казахстанские архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева. В то же время в Посольстве Казахстана в России состоялась презентация книги Леонида Млечина «Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков». Открывая мероприятие, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев напомнил присутствующим, что 2022 год запомнился событиями, которые перевернули привычный уклад вещей для миллионов казахстанцев, разделили их жизнь на «до» и «после».

А страна тем временем готовится к Новому году! Уже в понедельник в столице на площади у выставочного комплекса EXPO состоялась церемония зажжения главной елки страны. Высота новогодней елки составляет 25 метров. Украшена она сотнями светящихся снежинок. В Актобе же прошел парад Дед Морозов и Снегурочек, по итогам которого были выбраны лучшие сказочные персонажи. В конкурсе приняли участие 60 пар Дед Морозов и Снегурочек. На улицах Алматы тоже уже чувствуется новогодняя атмосфера. В городе украшены здания, площади, парки, скверы, а перед госучреждениями, торговыми центрами, на пешеходных зонах установлены большие елки. Вечером жители и гости южной столицы могут по-настоящему окунуться в новогоднюю сказку. В то же время спасатели Алматы призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в период проведения новогодних мероприятий. Ежегодно в Алматы в новогодние праздники в среднем происходит 11 пожаров. При этом около 18% возгораний от общего числа, происходят по причине неправильного использования пиротехнических изделий. В Кокшетау на центральной площади Абылай хана зажглась главная елка Акмолинской области. На площади Абылай хана кроме главной елки установлены пять горок, входная группа, Дед мороз со Снегурочкой и сказочные персонажи изо льда. На центральной площади Семея также состоялась церемония зажжения главной городской елки. Мероприятие посетили сказочные персонажи, танцевальные коллективы, Дед Мороз и Снегурочка. Церемонию зажжения 19-метровой ели открыли под песни и танцы местных творческих коллективов. Тем временем, полицейские Северо-Казахстанской области вышли на охрану от незаконной вырубки хвойных деревьев. В регионе проводится акция «Ель». Сотрудники природоохранной полиции и представители территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира проводят рейды по лесным массивам. Проверяют и торговые точки. Продавцы вечнозеленых красавиц должны иметь разрешение на осуществление торговли. Акция по охране хвойных деревьев продлится до 31 декабря включительно.

Перейдем к запомнившимся публикациям на тему криминала. В среду замгенпрокурора Жандос Умиралиев прокомментировал вопрос представителей СМИ по экстрадиции Мухтара Аблязова, а именно о том, вернет ли Казахстан бывшего банкира в связи с тем, что французский суд отказал Аблязову в предоставлении политубежища. Спикер пояснил, что в Казахстане возбуждено два уголовных дела в отношении экс-банкира Мухтара Аблязова. Первое дело касается хищения средства банка БТА. Второе уголовное дело связано со смертью банкира Ержана Татишева. После вынесения обвинительного приговора по двум уголовным делам по экстрадиции были направлены письма в соответствующие органы Франции. Стадия их рассмотрения разная. Письма и запросы находятся под контролем генпрокуратуры. Жандос Умиралиев добавил, что работа по экстрадиции Мухтара Аблязова не приостанавливалась.

19 декабря пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай опубликовал в Facebook информацию о том, что на имя Главы государства поступило обращение от представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова. Он отметил, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. 20 декабря стало известно о том, что в следственном суде Алматы завершилось рассмотрение ходатайства органов следствия о санкционировании меры пресечения в отношении М. Козачкова. Постановлением следственного суда, ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца удовлетворено. Постановлено санкционировать содержание под стражей до 18 февраля 2023 года. 22 декабря стало известно, что Генпрокуратура РК проверяет пресс-релиз Агентства по финансовому мониторингу касательно дела Козачкова. В свою очередь первый заместитель Генерального прокурора Тимур Ташимбаев уточнил, что проверка проводится по отдельным фактам. Журналиста арестовали 18 декабря по подозрению в пособничестве ОПГ Коспаева.

В среду заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев поделился подробностями расследования аварии в Экибастузе. Он отметил, что уголовное дело возбуждено и расследуется специальными прокурорами прокуратуры Павлодарской области. Определяется круг лиц. Назначен ряд экспертиз, в том числе нацеленных на конкретное установление причастных.

В среду стало известно, что в рамках проведения Года детей Министерство культуры и спорта провело все запланированные мероприятия. В этом году было задумано 69 масштабных мероприятий. В том числе, по 9 мероприятиям министерство было назначено основным исполнителем, по остальным дополнительным. Однако, к горькому сожалению, год детей не уберег детишек от бед, и «Казинформ» о них писал. Во вторник в полицию Актобе сообщили, что возле многоэтажного дома по улице Г. Жубановой обнаружен труп ребенка в бумажной коробке. 29-летнюю подозреваемую мать позже задержали. А в среду в Павлодаре в пожаре погиб шестилетний ребенок. В городе полностью, выгорела пятикомнатная квартира: кроме погибшего мальчика, госпитализированы два взрослых человека.

Перейдя к событиям не столь печальным, вспомним, что на этой неделе в Казахстане определили лучшего сельского акима: по инициативе Агентства по делам госслужбы проведен республиканской конкурс «Лучший сельский аким». Для участия в конкурсе подали заявки порядка ста акимов сельских округов со всей страны. Звание «Лучший сельский аким» получил аким Жаушыкумского сельского округа района Шардара Туркестанской области Нурбакыт Нурсейтов. Второе место занял Вячеслав Симоненко - аким Новопокровского сельского округа Успенского района Павлодарской области, третье место - Оралбек Абшанов, аким сельского округа Айшуак Шалкарского района Актюбинской области.

Интересный факт озвучен был на этой неделе. В Казахстане самой распространенной является фамилия Ахметов(а). Ее носит 66 091 человек. Вторую строчку в рейтинге занимает фамилия Серик — 45 193. На третьей позиции — фамилия Омаров(а). С такой фамилией в Казахстане живет 40 322 человек.

21 декабря, в день зимнего солнцестояния, началась настоящая астрономическая зима. Согласно расчетам астрономов, момент, когда световой день пойдет на прибыль, наступил 21 декабря, в 21 час 58 минут по времени Астаны. Этот день стал самым коротким в году, а ночь самой длинной в уходящем 2022 году.

Много интересного произошло в области культуры. На первом Центрально-Азиатском медиафоруме состоялась презентация книги Лиз Уэлш «Беркутчи». В презентации книги, изданной на английском языке, приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, автор книги Лиз Уэлш, герой произведения, беркутчи Айшолпан Нургайып, министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, бывший президент Монголии Намбарын Энхбаяр и участники форума. А вот мировой бестселлер «Однажды в Америке» Гарри Грея перевел на казахский язык Центр обучения языкам Карагандинской области. Перевод сделала ветеран журналистики Рымбала Смаилова. В Астане тем временем состоялась торжественная церемония награждения победителей первой Национальной премии в области искусства «Umai». Для участия в конкурсе, который продлился 5 месяцев, поступило более 400 заявок. На международном кинофестивале «Евразия» награду за лучшую мужскую роль получил 16 -летний карагандинский подросток Алихан Абильдин. Парень удостоен приза за лучшую мужскую роль, сыграв главного героя в фильме Яны Скопиной «Скоро кончится лето».

Порадовали читателей и редакцию «Казинформа» отечественные спортсмены.Не сходила с ленты новостей теннисистка Елена Рыбакина. Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 сначала сыграла первый матч в выставочном турнире World Tennis League (WTL) на кортах Дубая. В матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко (пятая ракетка мира) Рыбакина одержала победу в трех сетах. Затем Елена сыграла второй матч на турнире в паре с немецким теннисистом Александром Зверевым (12-я ракетка мира) и одержала победу над канадско-индийским дуэтом Феликс Оже-Альяссим — Саня Мирза в трех сетах. После этого Е. Рыбакина обыграла двукратную чемпионку турнира Большого шлема. На этой неделе, к слову, Елена в номинации «Прорыв года в спорте» стала лауреатом «Выбор года №1 в Казахстане - «Алтын Адам». Елена завершила 2022 год на 21-й строчке мирового рейтинга.

Кстати, у взрослых теннисистов растет достойная смена. 14-летний Зангар Нурланулы из Казахстана получил награду «Зарубежный игрок года» от Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe Tour). В уходящем году казахстанец завершил сезон в топ-10 и выиграл по два титула в одиночном и в парном разрядах, а также добрался до финала престижного турнира во Франции.

На ринге казахстанский боец Артем Резников выиграл десятый подряд бой в ММА в Москве. Он победил удушающим приемом во втором раунде россиянина Андрея Кошкина (22-9) и одержал десятую победу подряд. А на льду в матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл последний домашний матч сезона против екатеринбургского «Автомобилиста». «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0). 26 декабря «Барыс» на выезде встретится с омским «Авангардом».

Казахстанцы и в горах лучшие! Международная федерация спортивного альпинизма (ISMA) подвела итоги чемпионата мира 2022 года по альпинизму в классе высотно-технических восхождений. Первое место заняла сборная команда Казахстана, которая прошла новым маршрутом на пик Верный (5250 м) по северо-западной стене (категории трудности 6Б).

Наконец, в Ташкенте на этой неделе закончился чемпионат Азии по паракаратэ. В нем приняли участие 17 спортсменов из Казахстана, Ирана, Индии, Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Казахстанские спортсмены в дисциплине «ката» завоевали 2 «золота» и 1 «серебро»: 1 место - Ляззат Жусупова; 1 место - Даяна Сапарбаева; 2 место - Дидар Мухамеджанов.

На уходящей неделе в столице состоялось вручение первой в истории награды в области спорта – Национальной спортивной премии «Жеңімпаз рухы». Тем самым министерство культуры и спорта отметило лучших в этой сфере. Особый акцент был сделан на сельском спорте, работе детских тренеров, методистов и меценатов. Отдельное внимание уделили работе представителей СМИ. Впервые в истории в рамках традиционной премии имени спортивного журналиста С. Бердыкулова победители получили по 1 миллиону тенге. Лучшими из лучших стали 20 лауреатов в 14 номинациях, среди которых «Лучший спортсмен года» - Жамиля Бакбергенова (летние виды спорта), Александр Герлиц (зимние виды спорта); «Лучший тренер года» - Нурсултан Темиров (летние), Антон Жданович (зимние); «Лучший спортивный регион» - Управление физической культуры и спорта Карагандинской области и др.

Гордимся ими и всех поздравляем!