Визит Президента в Саудовскую Аравию, итоги работы Мажилиса, развитие туризма в Казахстане – обзор недели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя середины лета 2023 года была по-настоящему жаркой в Казахстане. Рекордные показатели плюсовой температуры воздуха и почвы, борьба с пожарами, природные катаклизмы не нарушили мирный ритм жизни казахстанцев, многие из которых отправились в летние отпуска. О важных политических и социально-экономических событиях в нашей стране с 17 по 23 июля 2023 года – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Президент

18-19 июля Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетил Королевство Саудовская Аравия (КСА) и принял участие в первом Саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива».

Программа визита Президента Казахстана в Касым-Жомарта Токаева в КСА началась с посещения второй святыни ислама – мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине. Здесь Глава государства совершил зиярат к могиле Пророка Мухаммеда. В знак особого уважения к лидеру Казахстана для его посещения было открыто место, где захоронен Пророк.

Фото: akorda.kz

По прибытии в город Джидду Касым Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Кувейта в Джидде, и обменялся мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

На Саммите Президент Казахстана выступил с большой речью. В своем выступлении Касым Жомарт Токаев отметил, что страны Залива, обладая огромным политическим влиянием, экономическим и инвестиционным потенциалом, являются важнейшими партнерами по многим ключевым направлениям.

Фото: akorda.kz

В частности, Глава государства сообщил, что Казахстан готов увеличить экспорт в арабские страны по 100 товарным позициям на сумму около $400 млн и планирует увеличить грузопоток через Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Также наша страна заинтересована в увеличении объемов экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса в арабские страны, так как Казахстан входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки.

Говоря о необходимости развития межрегионального туризма, Касым Жомарт Токаев подчеркнул, что на сегодняшний день Казахстан ввел безвизовый режим для всех стран Совета сотрудничества арабских государств, наладил прямое воздушное сообщение со столицами и готов развивать взаимное продвижение туристского продукта в культурно-познавательной, экологической, спортивной, оздоровительной и деловой сферах.

По итогам первого Саммита «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» было принято Совместное заявление.

Более детально об инициативах Главы нашего государства на Саммите в Джидде можно прочесть в итоговом материале службы выпуска МИА «Казинформ».

В завершение рабочего визита в КСА Президент Казахстана встретился с наследным принцем, Премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом бен Абдельазизом Аль Саудом и поблагодарил его за приглашение принять участие в первом Саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» и оказанное гостеприимство.

Наследный принц Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд отметил, что Казахстан является надежным и важным партнером Саудовской Аравии в регионе Центральной Азии.

21 июля 2023 Президент принял председателя Мажилиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова.

Спикер нижней палаты Парламента рассказал об итогах работы I сессии VIII созыва, изменениях формата работы Мажилиса по итогам конституционной реформы. В работе у мажилисменов, которые представляют 6 партийных фракций, а также депутатов-одномандатников, находилось 82 законопроекта, 20 из которых были инициированы депутатами.

В ходе прошедшей сессии впервые был заслушан отчет Высшей аудиторской палаты по управлению в сфере теплоснабжения, где был выявлен комплекс проблем отрасли.

Правительство

Среди важных вопросов, которые были рассмотрены с участием членов Правительства РК на заседании Комиссии по демонополизации экономики - возврат в государственную собственность некоторых активов в сфере высшего образования, ранее переданных в частную собственность.

Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам провести проверку соответствующих документов и договоров и дать правовую оценку законности их заключения.

Фото: primeminister.kz

Работникам природоохранных служб РК повысили зарплаты. С 1 июля текущего года работники природоохранных служб Казахстана получат 100% надбавку к должностному окладу. Соответствующее постановление принято Правительством РК в рамках исполнения поручения Главы государства по улучшению условий их труда.

Правительством Казахстана принимаются оперативные меры для обеспечения надежной и безаварийной работы Мангистауского атомного энергетического комплекса (МАЭК). Средства в сумме порядка 4,9 млрд тенге выделены из резерва Правительства РК для проведения ремонтных работ на МАЭК по запросу акимата Мангистауской области. Соответствующее постановление принято Правительством РК.

Фото: primeminister.kz

Актуальные вопросы разработки нефтегазового месторождения Кашаган обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и управляющий директор North Caspian Operating Company N.V. Оливье Лазар, а также руководители компаний-участников Северо-Каспийского проекта.

Сотрудникам ЦОНов повысили заработную плату на 50% При поддержке Правительства и Министерства цифрового развития с 1 июля на 50% поднимается заработная плата сотрудников региональных филиалов госкорпорации «Правительство для граждан».

Также с июля текущего года в Доме министерств (16 подъезд) в Астане начал работу Центр приема граждан, который призван стать единой фронт-линией центральных госорганов по работе с населением. На базе Центра посетители смогут в комфортных условиях подать обращения в любой госорган, а также получить консультации представителей различных ведомств, медиаторов и юридических специалистов по аналогии с ЦОНом.

Вопросы подготовки к предстоящему отопительному периоду также были на повестке дня Правительства РК. Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел селекторное совещание с участием акимов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент и поручил акимам регионов обеспечить завершение ремонта до отопительного периода.

Развитие туризма в Казахстане

В настоящее время вопрос развития туристской инфраструктуры внутри страны стал особенно актуальным. Как стало известно, реализуются 83 новых инфраструктурных проекта.

С учетом возрастающей популярности к пляжному отдыху, одними из значимых проектов также являются берегоукрепительные работы на побережье озера Алаколь в области Абай и благоустройство набережной залива Бертыс в городе Балхаш. При наличии соответствующего финансирования, реализация данных проектов планируется в ближайшее время.

В прошлом году были завершены 28 проектов. Среди них особо важными являются строительство инженерных коммуникаций в Балхашской курортной зоне и строительство автомобильной дороги до теплого пляжа города Актау. Важным событием был запуск аэропортов в Ушарале и Урджаре, что расширило возможности воздушных перевозок.

Своим мнением перспектив Казахстана в сфере туризма поделился руководитель Департамента въездного туризма крупного международного туроператора Каан Челик. По его мнению, у Казахстана есть все ресурсы для того, что бы стать конкурентной страной на карте популярных туристических стран. Один из самых больших плюсов Казахстана – в одной стране сосредоточены и величественные горы, и зыбучие барханы, восхитительные каньоны, и невероятные по своей красоте озера. «Историческое наследие Казахстана может очень сильно повлиять на выбор туриста. В Казахстане есть более 25 тысяч памятников историко-культурного наследия, 10 из них входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а 12 463 объекта имеют статус памятника истории и культуры. Немаловажную роль играет и уровень сервиса и гостеприимства», - считает он.

«Сюрпризы» погоды

В течение минувшей недели в Казахстане сохранялась неустойчивая погода с сильными дождями, грозами, градом и жарой свыше 40°С. В итоге почти во всех регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Алматинцев призвали воздержаться от прогулок из-за сильной жары. В Алматинской области из-за дождя произошел сильный сход селевого потока, в результате чего были подтоплены дворовые территории, перелив воды через трассу, был поврежден участок газопровода. Незамедлительно на место были направлены силы и средства ДЧС, а также местных исполнительных органов Жамбылского района в количестве 30 человек и 2 единицы техники. Жертв и пострадавших нет.

А в Астане прошел сильный ливень с крупным градом, который на короткое время задержал движение на улицах.

Ураган в Карагандинской области сорвал крыши казармы, общежития, школы и домов. От природной стихии пострадал 65-летний мужчина. Он был в салоне рейсового автобуса, следовавшего по трассе «Караганда-Астана». Пассажирский транспорт перевернулся из-за сильного бокового ветра.