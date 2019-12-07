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    Визит Президента в Германию придаст новый импульс развитию двусторонних экономических отношений - эксперт

    7 Декабря 2019, 17:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Визит Главы государства в Германию придаст новый импульс развитию двусторонних отношений, в том числе и в экономической сфере. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заявила главный проектный менеджер представительства Германской экономики в Центральной Азии Асель Турысбекова.

    «В рамках этого визита в первую очередь мы еще раз напомнили, что мы являемся и будем впредь одним из самых важных партнеров для немецкого бизнеса», - сказала Асель Турысбекова.

    Вместе с тем эксперт добавила, что Германия принесла в Казахстан много иновационных технологических идей.

    «Не стоит забывать, что Германия как страна принесла в Казахстан очень много иновационных технологических идей, которые активно используются. Только в одной Караганде существует более трех заводов. Благодаря новым технологиям мы можем использовать качественные вещи. В Казахстане существует более 200 немецких компаний, которые работают более 15 лет на нашем рынке и, я думаю, этот визит напомнит Германии о том, что есть немецкий бизнес, который активно работает в нашей стране, но также мы открыты и для другого немецкого бизнеса. Особенно популярными в последние два года являются проекты по возобновляемым источникам энергии. Безусловно, визит Главы государства в Германию придаст новый импульс развитию двусторонних отношений, в том числе в экономической сфере», - добавила Асель Турысбекова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Экономика Германия Общество
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