Визит Президента Таджикистана и сотрудничество с Арабскими странами в области окружающей среды: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о визите Президента Казахстана во Вьетнам, визите Президента Таджикистана в Казахстан и сотрудничестве в области окружающей среды с Саудовской Аравией. Что еще писали мировые средства массовой информации о Казахстане, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Caspian news: Казахстан и Вьетнам укрепляют двусторонние связи, заключив 12 новых соглашений

Caspian news опубликовали статью о визите Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам. Стороны предприняли существенные шаги на пути к вступлению в новый этап развития двустороннего сотрудничества

«В ходе трехдневного визита в столицу Вьетнама Ханой Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры со своим вьетнамским коллегой Во Ван Туонгом. Их встречи завершились подписанием 12 соглашений, направленных на укрепление отношений и сотрудничества в различных секторах», — говорится в статье.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Среди этих соглашений было двустороннее соглашение о безвизовом режиме. В рамках этого соглашения граждане обеих стран смогут воспользоваться безвизовым режимом на срок до 30 дней при пересечении границ. Кроме того, страны подписали План по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества между правительствами стран на 2023-2025 годы. Президент Токаев в своем обращении подчеркнул ключевую роль межправительственного плана совместных действий.

Двусторонняя торговля между Казахстаном и его партнером из Юго-Восточной Азии резко выросла: объем торговли утроился и достиг $610,9 млн в первой половине 2023 года. Президент Токаев выразил готовность еще больше увеличить эту цифру до $1 млрд к концу года.

Xinhua: Вьетнам и Казахстан расширят торговое сотрудничество

Xinhua также опубликовали статью о расширении сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом отметив, что визит Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам был первым в качестве Президента.

Фото: t.me/aqorda_resmi

«Лидеры Вьетнама и Казахстана обсудили меры по укреплению двусторонних торговых отношений в ходе переговоров, состоявшихся здесь во время трехдневного пребывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, завершившего свой официальный визит во Вьетнам во вторник. В ходе переговоров Туонг предложил двум странам создать Вьетнамско-Казахстанский деловой совет, а Казахстану начать переговоры по обновлению соглашения о свободной торговле для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества», — говорится в статье.

Bloomberg: Казахстан готов бороться с нефтяными гигантами на $13 млрд

Bloomberg сообщили о том, что Министерство энергетики Казахстана уведомило партнеров NCOC, занимающегося разработкой крупнейшего нефтяного месторождения Кашаган, что будет добиваться арбитражного разрешения спора на сумму $13 млрд, что стало ударом по крупным международным компаниям, которые надеялись на урегулирование.

По данным издания, Министерство энергетики Казахстана отклонило предложение партнеров отказаться от своих претензий в обмен на инвестиционные обязательства.

Akipress.com: Эмомали Рахмон посетит Казахстан с визитом

Кыргызский Akipress.com сообщил о том, что Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 25-26 августа посетит Казахстан с рабочим визитом.

Фото: akorda.kz

«Стороны проведут переговоры на высоком уровне, в ходе которых рассмотрят вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества. Лидеры двух стран также примут участие в церемонии открытия Дней культуры Таджикистана в Казахстане и посетят выставку сельскохозяйственной продукции Таджикистана», — сообщает Akipress.com.

Mena Fn: Казахстан выбрал место для строительства первой АЭС

Фото: pixabay.com

Mena Fn сообщил, что первую АЭС в Казахстане планируется построить в селе Улкен Алматинской области.

Однако окончательное решение относительно компании, которая будет строить АЭС в Казахстане, еще не принято. Ррассматриваются четыре претендента: российская, китайская, французская и южнокорейская компании: китайская ЧЯЦ с реактором ХПР-1000; корейская ХЭП с реактором АПР-1400; российский «Росатом» с реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000; французский ЭДС с реактором ЭПР-1200», — сообщает Mena Fn.

17 августа Министр энергетики страны отметил, что число сторонников строительства АЭС среди населения увеличивается.

Eurasianet: Центральная Азия: природный газ из Евразии спокойно течет в Китай

Eurasianet опубликовали статью о потоках натурального газа из стран Центральной Азии в Китай, остановившись отдельно на данных некоторых стран.

«Официальные таможенные данные показывают, что Китай импортировал 13,4 млрд кубических метров природного газа (млрд кубометров) в июне, что на 19% больше, чем уровень импорта за тот же месяц в 2022 году. Глобальный импорт поступал в Китай по трубопроводам и в сжиженном виде. В целом в июне по трубопроводам было импортировано 5,785 млрд куб. м газа, что немного больше, чем в предыдущем месяце. Основными поставщиками по трубопроводам были Туркменистан (2,69 млрд куб. м), Россия (1,9 млрд куб. м), Казахстан (610 млн куб. м) и Узбекистан (370 млн куб. м)», — приводит цифры Eurasianet.

VN Express: Президенты Вьетнама и Казахстана пробуют гончарное дело

Фото: vnexpress.net

Вьетнамский VN Express сообщил о том, что Президент Во Ван Туонг и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев опробовали гончарное дело во вторник во время поездки в деревню в северной провинции Хайзыонг. Лидеры двух стран попробовали свои силы в гончарном ремесле в деревне Чу-Дау в рамках официального визита Токаева во Вьетнам с 20 по 22 августа.

Фото: vnexpress.net

По данным Национальной администрации туризма Вьетнама, деревня Чу Дау в районе Нам Сач Хайзыонга является одной из колыбелей гончарного дела во Вьетнаме. Он процветал в 14-17 веках, а затем пришел в упадок в следующие три столетия. Деревня возродилась в конце 20 века, что сделало ее керамику ценным экспортным товаром. Деревенская керамика в настоящее время представлена ​​примерно в 50 музеях по всему миру, в том числе один экземпляр в турецком музее Такаписарай, который когда-то предлагался на аукционе за 1 миллион долларов.

Фото: vnexpress.net

Arab News: Саудовская Аравия и Казахстан обсудили сотрудничество в области окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства

Фото: vnexpress.net

Arab News сообщили о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул глубину связей между Саудовской Аравией и его страной, а также важность укрепления сотрудничества в области окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства во время встречи, которую он провел недавно в столице Астане с министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдулрахманом бин Абдулмохсеном Аль-Фадли. Аль-Фадли находился с визитом в Казахстане, возглавляя делегацию высокого уровня из сектора окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства.

Фото: akorda.kz

В ходе встречи обе стороны обсудили пути укрепления совместного сотрудничества и рассмотрели наиболее важные возможности, доступные между двумя странами в области окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства.