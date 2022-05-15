15 Мая 2022 12:45

Визит Президента РК в Турцию, герои войны и мирного времени – обзор за неделю

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Чествование ветеранов войны и героев, спасших ребенка, поездка Главы государства в Турцию, последствия сильных ливней в Алматы и Атырау. О том, чем запомнилась прошедшая неделя казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Минувшая неделя началась с чествования ветеранов Великой Отечественной войны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравили казахстанцев с Днем Победы.

Основные памятные мероприятия по случаю Дня Победы в столице начались с возложения цветов к монументу «Отан Ана» с участием Президента. председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы. Также руководство Администрации Президента Республики Казахстана возложило венок к памятнику великому сыну казахского народа «Халық Қаһарманы» Рахымжану Кошкарбаеву, который первым водрузил знамя над Рейхстагом, и почтило минутой молчания память воинов-казахстанцев.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза Алие Молдагуловой. Не забыли в этот день и героя Советского Союза, пулеметчицу Маншук Маметову. Государственный секретарь РК Ерлан Карин принял участие в возложении цветов к её памятнику.

Во всех регионах страны также чествовали ветеранов войны и тружеников тыла. Например, в Алматы, Павлодаре, Атырау.

К сожалению, с каждым годом их ряды редеют. В Жезказгане 9 мая простились с последним ветераном ВОВ. А оставшимся среди нас героям войны в каждом регионе стараются уделить особое внимание. В Карагандинской области праздновали 100-летие участника войны, власти Кокшетау единственному ветерану, оставшемуся в их городе, Казимиру Беймарту в торжественной обстановке присвоили звание «Почетный гражданин города Кокшетау».

В честь всех героев и ветеранов в конце дня в столице запустили праздничный салют.

На этой неделе Глава государства посетил Турцию. Государственный визит Президента Казахстана в Турецкую Республику начался с посещения мавзолея основателя современного турецкого государства, первого Президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Кроме того, во время визита Касым Жомарта Токаева ознакомили с крупными инвестиционными проектами, которые реализуют турецкие бизнесмены в Казахстане.

Ключевым пунктом насыщенной двухдневной программы визита стали обстоятельные переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых была достигнута договоренность о выводе казахско-турецких отношений на уровень расширенного стратегического партнерства. Наряду с этим, был подписан ряд важных межправительственных соглашений, укрепляющих взаимодействие в различных сферах.

В городе Нур-Султане чествовали героя Сабита Шонтакбаева. Он вместе с товарищем спас ребенка от падения с восьмого этажа. Героизм Сабита отметили высокой наградой. Также ему за этот поступок подарили трехкомнатную квартиру в Нур-Султане. Квартиру и награду также дали и товарищу Сабита Саги Жылкышиеву, который крепко держал своего друга, не давая ему упасть с высоты.

В нескольких регионах спасателям пришлось укреплять защитные валы от подтоплений после сильных дождей. Подтопление семи домов и 25 улиц произошло из-за дождей в Атырау. Улицы Алматы после сильного ливня оказались затопленными.

Сильные дожди также стали вероятной причиной крупного ДТП в Жамбылской области.12 мая примерно в 15:50 на 571 км автодороги республиканского значения Западная Европа-Западный Китай водитель рейсового автобуса не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с прицепом трактора, который двигался в попутном направлении. Позже стало известно, что автобус был зарегистрирован в Республике Узбекистан. В результате происшествия погибли два человека и 33 пострадали. Однако как стало известно позже, один из пострадавших скончался в реанимации. Всего в салоне находился 51 человек, из них 46 граждан Республики Узбекистан.

Вчера в 02:00 часов в Республику Узбекистан из Жуалынского района Жамбылской области убыла колонна в составе оперативной группы во главе с заместителем министра МЧС Узбекистана Азизбеком Латифжоновым, восемь карет скорой медицинской помощи и один пассажирский автобус. В автотранспорте находились тринадцать пострадавших, семь человек из находившихся в пункте временного размещения и двое погибших.

Заместитель министра МЧС Узбекистана выразил благодарность коллегам из Жамбылской области и всем задействованным службам в спасении своих соотечественников.