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    Визит Президента РК в Кыргызстан: о чем будут говорить Главы государств

    25 Ноября 2019, 17:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Сооронбая Жээнбекова совершит государственный визит в Кыргызстан. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Программа визита Президента предусматривают двусторонние переговоры с главой республики Сооронбаем Жээнбековым, а также участие в очередном пятом заседании высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики. В ходе переговоров на высшем уроне будет рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах», - сказал Айбек Смадияров.

    Было отмечено, что сторонам планируется подписание ряда двусторонних документов, такие как совместная декларация Глав государств и решение высшего межгосударственного совета, утверждение комплексной программы по сотрудничеству между странами на 2020-2022 годы, также других межправительственных и межведомственных соглашений.

    Согласно озвученным данным, по итогам первого полугодия 2019 года товарооборот между нашими странами составил 389, 4 миллиона долларов США. При этом экспорт из Казахстана в Кыргызстан за данный период составил 269,2 миллиона долларов США.

    «28 ноября в Бишкеке Глава государства также примет участие в сессии совета коллективной безопасности организации. Ожидается, что Главы государств - членов ОДКБ обсудят широкий круг вопросов взаимодействия в рамках деятельности организации, а также подведут итоги реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в уходящем году. Вместе с тем совет коллективной безопасности планирует утвердить план мероприятий по празднованию 75-летия победы в ВОВ, план коллективных действий стран-ОДКБ по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019 -2021 годы, перечень дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье», - добавил Айбек Смадияров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Президент Казахстана Кыргызстан
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