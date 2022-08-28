Визит Президента РК в Азербайджан, выборы в Сенат РК, золотое украшение сакского коня – обзор за неделю

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –Насыщенной на различные события стала ушедшая неделя. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Азербайджан, в ходе которого были достигнуты важные договоренности в торгово-экономической сфере. Немало и других знаковых событий произошло в стране. Центризбирком РК озвучил итоги выборов в депутаты Сената Парламента РК от Абайской, Жетысуской и Улытауской областей. Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан. Широкое обсуждение вызвала информация, что правительство будет искать возможности для увеличения суммы льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал на прошедшей неделе с официальным визитом в Азербайджане. Лидеры Азербайджана и Казахстана на переговорах подтвердили стратегические отношения между двумя странами и курс на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества. Азербайджано-казахстанские отношения развиваются. Товарооборот демонстрирует рост. Но потенциал экономического взаимодействия между сторонами в несколько раз больше. Огромный потенциал для наращивания сотрудничества имеется в сферах энергетики, транспорта, АПК, взаимодействия между бизнес-структурами.

«Мы уже видим стремление Казахстана активнее использовать Транскаспийский международный транспортный коридор, так называемый Middle Corridor. За 7 месяцев 2022 года объем грузоперевозок из Казахстана через бакинский международный морской порт составил почти 1 млн тонн и вырос в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У Азербайджана имеется готовая транспортная инфраструктура для значительного увеличения объема перевалки грузов из Казахстана», - сказал политолог Анар Азизов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении орденом «Алтын Қыран» Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В Нур-Султане Президент РК принял членов Национального курултая при Президенте Серика Акылбая и Сергея Худякова. Основной темой беседы с председателем республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Сериком Акылбаем стали перспективы развития правовой системы в Казахстане. Серик Акылбай высказал ряд предложений, направленных на повышение правовой грамотности граждан в процессе проведения реформ.

В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с членом общественного совета Северо-Казахстанской области, директором частного учреждения «Институт развития местного самоуправления» Сергеем Худяковым рассмотрены предложения, касающиеся дальнейшего совершенствования жилищной политики и местного самоуправления.

Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева. Президент был ознакомлен с информацией о динамике социально-экономического развития Алматинской области, а также с проектом стратегического развития региона. Документ включает пять основных направлений, которые предполагается реализовать в два этапа – до 2025 и до 2030 годов.

Центризбирком РК озвучил итоги выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Абайской, Жетысуской и Улытауской областей.

Депутатами Сената Парламента Республики Казахстан избраны:

- от Абайской области: Байахметов Бакытжан Какенкаджиевич (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года); Аргынбекова Айнур Серикпаевна (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года);

- от Жетысуской области:Толамисов Амангельды Габдылкаримович (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года); Сарыбаев Галиаскар Тулендинович (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года);

- от Улытауской области: Медебаев Советбек Турсынович (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года); Шайдаров Серик Жаманкулович (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года).

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 1 сентября 2022 года в 11 часов в городе Нур-Султане», - говорится в тексте распоряжения.

Директору объявили выговор из-за школьной формы в Жетысуской области. Жительница Жетысуской области показала школьную форму, которую выдал отдел образования Кербулакского района для ее дочери. Форма оказалась на несколько размеров больше. Возмущенная женщина записала видеообращение к министру просвещения Асхату Аймагамбетову. В управлении образования Жетысуской области сообщили, что ученица 4 класса села Нурым Кербулакского района не состояла в списке получателей помощи из фонда всеобуча. Школьную форму выдали по просьбе матери.

«В связи с тем, что форма оказалась не по размеру, ее заменили на комплект формы подходящего размера. Директору школы, который допустил данный факт, сделали выговор», - сообщили в управлении.

Искать возможности для увеличения суммы льготного автокредитования будет Правительство РК. Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр пояснил возможное увеличение суммы, выделяемой на льготное автокредитование.

«Заявок по автокредитованию гораздо больше, будем стремиться найти возможность, чтобы увеличить эту сумму», - сказал Роман Скляр в кулуарах Правительства. По его словам, из 220 млрд тенге, «замороженных» в РОПе, 100 млрд тенге передали на льготное автокредитование.

Лишиться госзаказов может треть всех санаториев Казахстана. Как считают в нацкомпании «Kazakh Tourism», получать госзаказ и другие преференции должны только те санатории, которые соответствуют нормам. По результатам исследования, 1/3 часть всех санаториев в стране находится в плачевном состоянии из-за отсутствия мотивации. Всего в стране 173 санатория, большинство из них были построены в 50-е годы прошлого века, они не ремонтировались и не обновлялись долгие годы.

«Они все получают госзаказ, что несправедливо, потому что госзаказ – это значит, что можно лениво заниматься своей работой. Мы предложили давать госзаказ только тем санаториям, которые будут отвечать определенным критериям. Взамен им давать преференции в виде освобождения от платежей в бюджет, инвестпреференции», - сказал журналистам председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев

В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области в ходе археологических раскопок были обнаружены золотые украшения конского снаряжения. По информации акимата ВКО, группа археолога Зейноллы Самашева, которая ведет раскопки на территории региона, в очередной раз сделала научное открытие. Ученые обнаружили золотые украшения конского снаряжения во время раскопок кургана в Курчумском районе.

«Установлено, что лошадь принадлежала королю из сакского племени. Это необыкновенно красивое украшение. К сожалению, сам курган оказался разграбленным, но сохранилось два тайника. Также впервые были обнаружены металлические стремена, на которых изображен момент охоты. Эти экспонаты выставлены в музее Усть-Каменогорска», - сказал аким области Даниал Ахметов.

В Созакском районе Туркестанской области выращивают уникальный сорт дыни. Урожай жителя села Созак Шарипжана Рысметова в этом году пополнился новым сортом дыни, длина которой 1,5 метра, а ширина-7 сантиметров. Так как дыня похожа на змею, фермер дал ей название - «Анаконда». По его словам, вкус дыни тоже необычный.

В Северо-Казахстанской области прошел республиканский слет животноводов. Для гостей из 16 регионов страны у села Чапаево Кызылжарского района подготовили выставку сельскохозяйственной техники и оборудования, скота и продукции. Здесь организовали национальные спортивные игры, дегустацию продукции местных производителей. Фаворитом выставки стала трехлетняя корова симментальской породы Аlma. Вес ее составляет 960 кг.



