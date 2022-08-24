Визит Президента РК в Азербайджан придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству - политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политолог Адиль Сайлаубек заявил, что благодаря визиту Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан связи между нашими странами будут укрепляться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам этой встречи сотрудничество между нашими странами еще более укрепится. Мы являемся странами, у которых тесные взаимоотношения, у нас много общего с Азербайджаном с культурной или исторической точки зрения», - сказал Адиль Сайлаубек в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

По мнению политолога, в любом случае визит Главы нашего государства в Азербайджан придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству, поспособствует укреплению экономических и политических связей.

«В ходе визита Президент принял участие в ряде мероприятий и встретился с делегациями. Это одна из родственных нам стран. Я считаю, что главная задача – объединить усилия для создания образцового сотрудничества», - добавил Адиль Сайлаубек.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Глава государства провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По поручению Президента Казахстана в азербайджанском городе Физули возведут Центр творческого развития для детей имени Курмангазы.

Фото: akorda.kz