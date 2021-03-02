Визит Президента Кыргызстана направлен на укрепление стратегического партнерства и союзничества с Казахстаном - Санат Кушкумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Визит Президента Кыргызстана Садыра Жапарова направлен на укрепление стратегического партнерства и союзничества с Казахстаном. Такое мнение высказал МИА «Казинформ» заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев.

Начало календарной весны совпало с важным событием в политическом календаре столицы Казахстана. 2-3 марта 2021 года по приглашению казахстанского Президента Касым-Жомарта Токаева проходит первый государственный визит лидера Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан. Президент Казахстана в числе первых поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост главы Кыргызстана и пригласил совершить государственный визит в наш страну, напомнил Санат Кушкумбаев.

«Визит кыргызского президента в Казахстан, первой из центральноазиатских стран, символизирует значимость для Бишкека укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений с Нур-Султаном. В рамках визита были проведены продуктивные двусторонние переговоры. Всестороннее сотрудничество Казахстана с Кыргызстаном развивается на базе подписанных 180 документов, в том числе Договоре о вечной дружбе 1997 года и Договоре о союзнических отношениях 2003 года.

Казахстан очень заинтересован в стабильности и благополучии Кыргызстана, продолжении конструктивного диалога и многопланового сотрудничества с братским государством. По сути, как справедливо отметил кыргызский лидер, в двусторонней повестке наших стран неразрешимых вопросов нет», - подчеркнул собеседник.

Казахстан остается одним из ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров Кыргызстана (наряду с Китаем и Россией). По итогам 2020 года товарооборот между странами составил порядка 800 млн долларов США. Из-за коронакризиса в сравнении с 2019 годом (856 млн долларов) произошло некоторое снижение торгового оборота. Очевидно, что наши страны хотят восстановить и нарастить торгово-экономическую кооперацию, отметил замдиректора КИСИ.

Основными статьями экспорта Казахстана в Кыргызстан являются металлоизделия, уголь каменный, продукция растительного происхождения, бытовая техника, мука, зерно, мучные и кондитерские изделия. Импортирует Казахстан из Кыргызской Республики главным образом сельхозпродукцию, текстильную продукцию, руду, лампы накаливания, фрукты, овощи. В настоящее время кыргызской стороной рассматривается вопрос об импорте казахстанской электроэнергии. Наша страна готова экспортировать в соседнюю страну до 1 млрд кВт электроэнергии, уточнил он.

«Следует напомнить об инвестиционной активности нашей страны. Всего Казахстаном в Кыргызстан с 2005 года было инвестировано порядка 1 млрд долларов, в частности, значительные вложения были сделаны в горнорудную и коммуникационную отрасли.

Кроме того, Казахстан и Кыргызстан объединяют общие интересы и схожие позиции по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня. Оба государства являются членами Евразийского экономического союза, ШОС, активными участниками процесса СВМДА и регулярных Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, которая по праву ротации должна состояться в этом году в Кыргызстане», - продолжил Санат Кушкумбаев.

Вместе с тем, убежден он, в текущих условиях особо важным представляется укрепление взаимодействия Казахстана и Кыргызстана в борьбе с пандемией коронавируса. Напомню, что в апреле 2020 года Президент Казахстана К.К. Токаев заявил о готовности оказания гуманитарной помощи центральноазиатским государств «в случае обращения правительств стран, нуждающихся в ней.

В рамках гуманитарной помощи в противодействии COVID-19 Казахстаном в Кыргызстан в 2020 году было направлено 5 тыс. тонн муки в целях обеспечения продовольственной безопасности, 16 тонн медицинского груза, в том числе 400 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции лёгких и 2 млн медицинских масок казахстанского производства общей стоимостью 389 млн тенге, перечислил собеседник.

«Первый государственный визит кыргызского лидера Садыра Жапарова в качестве Президента страны в РК является показателем приверженности Кыргызстана упрочению взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с Казахстаном. Достигнутые по итогам плодотворного визита двусторонние договоренности, безусловно, придадут новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству братских государств в торгово-экономической сфере, в области укрепления региональной безопасности и стабильности», - уверен замдиректор КИСИ.

Напомним, сегодня, 2 марта, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с государственным визитом прибыл в Нур-Султан.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком и расширенном составах. Главы двух государств сделали Совместное заявление.

По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели совместный брифинг для представителей средств массовой информации.