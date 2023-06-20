Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером в Акорде. В ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-германского стратегического партнерства и был подписан ряд двусторонних документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Затем Президенты Казахстана и Германии провели переговоры в расширенном формате.

«Мы с нетерпением ожидали Вашего визита, который является очень важным с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничества между нашими странами. Германия является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском Союзе. Мы будем делать все возможное для того, чтобы расширять наше сотрудничество в различных областях», – сказал Президент Казахстана в ходе переговоров.

Фото: akorda.kz

Кроме того Глава государства призвал немецкие компании инвестировать в Казахстан.

«На Казахстан приходится 80% торгового объема Германии в Центральной Азии. Ключевые секторы нашего сотрудничества – это нефть и газ, производство, машиностроение, транспорт, логистика, возобновляемая энергия, сельское хозяйство. Столько сфер, столько секторов. Мы приглашаем новые германские компании инвестировать в зеленый рост, в инновации, водород, производство зеленой энергии в Казахстане», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Президент Германии заявил, что Казахстан является важнейшим экономическим партнером в Центральной Азии.

«Мы хотим более тесного партнерства с Казахстаном и государствами Центральной Азии. Мы с Президентом Касым-Жомартом Токаевым открыто и очень подробно обсудили обстановку в наших странах. Казахстан для Федеративной Республики Германия является ключевым партнером в Центральноазиатском регионе в сфере политики, в сфере культуры и, конечно же, в сфере экономики. Мы едины в том, что хотим в ближайшие годы сделать наши отношения еще более тесными», - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Фото: akorda.kz

Президент Германии сообщил, что в рамках своего государственного визита в Казахстан планирует участие в ряде важных мероприятий.

«В прошлом году мы отмечали 30-летие установления дипломатических отношений. За это время наше сотрудничество только укрепилось, в том числе благодаря живущим в Казахстане этническим немцам, а также более чем миллиону живущих в Федеративной Республике Германии немцев из Казахстана. Эти люди делают обмен между нашими странами очень живым. Своим визитом в Вашу страну хотел бы вместе с Вами отдать должное многообразным отношениям между нашими странами», – сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

После переговоров Президенты РК и Германии выступили с совместным заявлением представителям СМИ.

Фото: akorda.kz

«Мы отметили необходимость развития транспортно-логистической инфраструктуры. Эта отрасль перспективна. Сейчас в Евросоюзе реализуется Стратегия Global Gateway. В рамках этого мы обсудили вопросы внедрения проектов Казахстана в предпринимаемые инициативы. Мы рассмотрели пути укрепления связей в области зеленой энергетики, сырья, специальной экоэкономики, промышленности, сельского хозяйства, финансов и др. Потому что есть много возможностей для развития сотрудничества по этим направлениям. Мы также обменялись мнениями об усилении социальной ответственности бизнеса», - сказал Касым-Жомарт Токаев

Было сообщено, что в Актау откроется Казахстанско-немецкий Институт инжиниринга.

По итогам переговоров Казахстан договорился о дополнительных поставках нефти в Германию.

«В последнее время Казахстан поставками сырой нефти внес существенный вклад в обеспечение энергоснабжения ФРГ. Особенно приветствуется, что планируются поставки дополнительного объема казахстанской нефти. Это обеспечит будущее расположенной там нефтеперерабатывающей промышленности, а также снабжение топливом Восточной Германии», - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Было отмечено, что Казахстан является одним из четырех основных государств, обеспечивающих Германию нефтью.

«Еще одна очень важная сфера – культурно-гуманитарные связи. В стране проживает 226 тысяч представителей немецкой национальности. Они вносят значительный вклад в развитие Казахстана. В Германии проживают более 1 млн бывших соотечественников. Это золотой мост, укрепляющий дружбу между нашими народами. Мы намерены углубить взаимодействие в этой сфере», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Также Глава государства отметил, что обсудил с Президентом Германии пути развития торгово-экономических отношений.

«Казахстан является основным экономическим партнером Германии в Центральной Азии. В прошлом году объем двусторонней торговли составили около 10 млрд долларов. Казахстан входит в число 50 главных экономических партнеров Германии. Он также является одним из четырех основных государств, обеспечивающих эту страну нефтью. Мы вступили в новый этап экономического сотрудничества. Очень важно укреплять взаимовыгодные отношения. Для этого я предложил Президенту Штайнмайеру ряд конкретных предложений, отвечающих интересам двух стран», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что Казахстан может стабильно обеспечивать экономику Германии энергией и необходимым сырьем.

Фото: senate.parlam.kz

«Экономики наших государств во многом дополняют друг друга. Взаимоотношения, основанные на формуле «технологии в обмен на сырье», будут продуктивными для обеих сторон. Казахстан может стабильно обеспечивать экономику Германии энергией и необходимым сырьем. Это особенно важно в современный геополитический и геоэкономический период. Ярким примером является отгрузка казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт по просьбе немецкой стороны», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он также заявил, что сегодня все большее значение приобретает Транскаспийский международный транспортный маршрут, который называют срединным коридором.

«Мы подчеркнули это во время встречи. Основная часть срединного коридора проходит через Мангистаускую область, господин Штайнмайер первым из лидеров западных стран намерен посетить этот регион», - сообщил Глава государства.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев также вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины.

«Во-первых, мы должны строго следовать Уставу Организации Объединенных Наций и в целом, конечно, мы должны поддерживать ООН как незаменимую и универсальную организацию в мире. Во-вторых, нам также необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время в Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света. Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели. Должен также отметить, что мы являемся стратегическими партнерами с Россией. Мы являемся членами одних и тех же организаций. Поэтому наша цель - оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях», - сказал Глава государства.

Президент прокомментировал также позицию Казахстана касательно соблюдения санкций западных государств.

«Мы твердо привержены, прежде всего, нормам ВТО, а также следуем всем правилам, которые были приняты на международном рынке. Что касается так называемого экспорта товаров двойного назначения в Россию – это абсолютно не соответствует действительности. В то же время мы поддерживаем торговые отношения с Россией. Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил 28 млрд долларов. Это полностью соответствует действующим международным стандартам», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По итогам переговоров был подписан ряд документов.

Фото: akorda.kz

В частности, были подписаны:

1. Меморандум о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Федеральным министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия;

2. Совместное заявление о намерениях о сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Федеральным министерством экономики и борьбы с изменением климата Федеративной Республики Германия по повышению квалификации для предпринимателей из Казахстана;

3. Меморандум о взаимопонимании между Национальной геологической службой и Федеральным институтом геологических наук и природных ресурсов (BGR);

4. Соглашение о реализации проекта по строительству завода по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей между акиматом Жамбылской области и ТОО «Кнауф Гипс Тараз»;

5. Соглашение о создании Казахстанско-Немецкого института устойчивой инженерии;

6. Меморандум о взаимопонимании между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и компанией «Rhenus SE & Co. KG»;

7. Соглашение о развитии партнерства в области пассажирских перевозок и транспортно-логистической сфере между «DB Engineering & Consulting GmbH» и АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

8. Договор о локализации производства распределительных устройств среднего класса напряжения для энергетической отрасли Республики Казахстан по технологии «Siemens»;

9. Соглашение о совместной деятельности по геологоразведке на твердые полезные ископаемые и их переработке.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер приняли участие в Форуме ректоров казахско-немецких вузов.

Фото: akorda.kz

«У нас есть огромные возможности для укрепления наших связей во многих областях, включая науку и технологии. Действительно, у меня есть мечта превратить Казахстан в исследовательский хаб здесь, в Евразии, и в этом отношении участие немецких университетов сыграет чрезвычайно важную роль в воплощении моей мечты в реальность», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Затем Глава государства принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме.

Фото: akorda.kz

«Несмотря на геополитические и экономические потрясения, в прошлом году объем нашей двусторонней торговли вырос на 25% и достиг 2,8 млрд долларов США. На сегодняшний день компании Германии инвестировали почти 6 млрд долларов в нашу экономику. Примечательно, что около 90% этих инвестиций приходится на несырьевой сектор. В нашей стране насчитывается более 1000 активно действующих компаний с немецким капиталом. Многие из них являются всемирно известными брендами, другие – семейными предприятиями среднего размера. Казахстан тепло приветствует все немецкие компании, большие или малые. Мы ценим немецкий подход к бизнесу, основанный на решительности, точности и ответственности. Эти качества имеют ключевое значение для успеха в бизнесе», – отметил Глава нашего государства.

Президент Казахстана также заявил, что существует множество возможностей в сферах транспорта и логистики. Казахстан стратегически расположен в сердце Евразии. На нашу страну приходится 80% всех континентальных перевозок между Китаем и Европой. В нашей новой геополитической реальности «Срединный коридор» становится все более значимым. Это самый короткий и также самый устойчивый маршрут транспортировки из Центральной и Восточной Азии в Европу. Начиная с 2022 года, грузовые перевозки по Каспийскому коридору в страны Европейского Союза увеличились вдвое. Чтобы поддерживать растущие объемы торговли между Востоком и Западом, мы работаем над модернизацией нашей инфраструктуры и устранением узких «горлышек». Мы намерены увеличить пропускную способность казахстанских портов до 30 млн тонн. Мы верим в синергию инициативы ЕС «Глобальные ворота» и наших усилий на национальном уровне. В дополнение к нашим ресурсам финансирование конкретных проектов может быть структурировано через ЕБРР, ЕИБ и Германский банк развития (KfW)», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также сообщил, что уже подписана сделка на 50 миллиардов долларов по производству зеленого водорода с SVEVIND Group. В настоящий момент это один из крупнейших проектов подобного рода в мире. Однако Казахстан обладает еще большим потенциалом для развития в этой области.

«Производство водорода может открыть двери для производства экологически чистой стали, алюминия и других металлов. Я убежден, что с высокотехнологическими решениями Германии и ресурсами Казахстана мы можем ставить действительно высокие цели», подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что по данным Министерства национальной экономики, товарооборот между Казахстаном и Германией за 2022 год составил 2,8 млрд долл. США, что на 24,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (2,2 млрд долл. США).

Экспорт из Казахстана в Германию за 2022 год вырос на 33,6% и составил 233 млн долл. США.

Рост экспорта товаров из Казахстана в Германию в основном достигнут за счет ферросплавов – рост на 75% (со 128 млн до 225 млн долл. США); нефти – рост в 2,2 раза (с 57 млн до 125 млн долл. США), руды драгоценных металлов - на 12,8 млн долл. США (с 0 до 12,8 млн долл. США), филе рыбы - рост в 2 раза (с 9,1 до 18,7 млн долл. США).

Основная доля экспорта Казахстана приходится на ферросплавы с долей 42,2%; нефть и нефтепродукты с долей 24,4%; водород, газы инертные и прочие неметаллы с долей 11,2%.

Наблюдается снижение экспортных поставок таких товаров, как: медь и катоды из меди - на 96,1% или на 29,8 млн долл. США (с 31,0 до 1,2 млн долл. США), руды медные - на 100% или на 10,9 млн долл. США (с 10,9 до 0,0 млн долл. США).

Импорт в Казахстан из Германии за 2022 год вырос на 22,8% и составил 2,2 млрд долл. США.

Рост импорта товаров в Казахстан из Германии в основном достигнут за счет автомобилей – рост в 5,7 раза (с 34,7 млн. до 199,4 млн долл. США); тракторов и седельных тягачей - рост в 2,5 раза (с 18,7 до 46,1 млн долл. США); нефтепродуктов - рост в 2,6 раза (с 13,7 до 35,5 млн долл. США).

Импорт из Германии состоит в основном из летательных аппаратов, лекарственных средств и автомобилей. На эти группы приходится около 27% всего импорта.