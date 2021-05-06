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    Визит Главы государства в Москву на Парад Победы не запланирован

    6 Мая 2021, 19:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Визит Главы государства в Москву на Парад Победы не запланирован. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «В адрес Пресс-службы Главы государства поступают запросы от представителей СМИ с просьбой прокомментировать вопрос об участии Касым-Жомарта Токаева в московском параде, посвященном Дню Победы. С российской стороны соответствующего приглашения не поступало, поэтому в президентском графике визит в Москву не запланирован», - проинформировал Берик Уали.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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