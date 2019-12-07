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    Визит Главы государства в Германию поднял на новый уровень стратегическое партнерство между нашими странами - эксперт

    7 Декабря 2019, 18:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова прокомментировала итоги официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Германию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 5 по 6 декабря состоялся официальный визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Германию. Это первый визит Президента РК в Европу. Германия является самым крупным государством ЕС, ее экономика является четвертой в мире, Германия является активным участником мировых политических процессов. Для нас огромное значение имеют проведенные переговоры, и достигнутые договоренности, так как Германия является нашим основным партнером в Европе», - сказала Зарема Шаукенова.

    Эксперт напомнила, что в рамках визита состоялись встречи Президента Казахстана с Федеральным канцлером Ангелой Меркель, Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и экс-канцлером Герхардом Шредером. В ходе встреч на высоком уровне главное внимание было уделено вопросам модернизации и расширения торгово-экономических связей, перспективам установления стратегического экономического партнерства, расширению делового сотрудничества.

    Также в рамках визита Глава государства встретился с представителями немецкого бизнеса, руководителями ведущих компаний, принял участие в 28-ом заседании Берлинского Евразийского Клуба.

    «В ходе этих мероприятий Глава государства пригласил немецкий бизнес инвестировать в Казахстан и отметил, что в нашей стране созданы благоприятные условия для бизнеса и немецкие инвесторы смогли бы себя чувствовать у нас в безопасности и успешно развиваться. Также Глава государства добавил, что наша главная цель это диверсификация инвестиций и Казахстана хотел бы стать основным стратегическим партнером Германии в регионе. Учитывая, что между Казахстаном и Германией двусторонние отношения сложились еще при первом Президенте РК – Елбасы Нурсултане Назарбаева, прошедший на высоком уровне официальный визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева, а также проявленный интерес деловых кругов Германии к Казахстану и успешный итог переговоров можно сказать, что стратегическое партнерство и сотрудничество между нашими странами поднялось на новый уровень и появились новые возможности для укрепления и диверсификации нашей экономики», - резюмировала Зарема Шаукенова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Экономика Германия Общество
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