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      История Казахстана

    Визит-центр «Сарайшык» открыли в Атырауской области

    6 Мая 2023, 11:41

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Асхат Оралов принял участие в церемонии открытия визит-центра «Сарайшык» в Махамбетском районе Атырауской области, передает МИА «Казинформ».

    «В присутствии местных жителей, представителей Совета ветеранов Атырауской области и видных деятелей был дан официальный старт началу работы визит-центра.

    Осмотрели объект, включая места для туристов, где гости смогут поесть и переночевать со всеми удобствами, и экспозиционный зал, где посетители могут узнать историю городища во времена Казахского ханства, Золотой орды и более ранних эпох. Информация предоставляется на трех языках. Активно используются мультмедийные технологии: зал оборудован экранами и информационными терминалами», - написал Асхат Оралов в Telegram.


    Кроме того, он посетил зал археологии, где представлены найденные на территории городища артефакты и небольшая экспозиция в честь великого ученого Алькея Маргулана.

    В визит-центре есть и творческие секции для детей. Министр стретился с юными художниками, скульпторами и гончарами, расспросил их об условиях, в которых они занимаются.


    «Запуск визит-центра «Сарайшык» — это лишь начало. Разработан пятилетний план развития объекта, благодаря которому мы рассчитываем сделать эту локацию привлекательной для иностранных и внутренних туристов. Отмечу, что сейчас в Казахстане полноценно функционируют еще три визит-центра: «Танбалы» в Алматинской области, «Улытау» в Улытауской области и «Отырар» в Туркестанской области. Строительство еще трех визит-центров планируется завершить в этом году. Это «Сауран», «Гаухар-ана» и «Ордабасы» на юге нашей страны», - отметил А. Оралов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Атырауская область Туризм История Казахстана Минкультуры
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