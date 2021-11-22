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    Визит-центр начали строить на горе Ордабасы

    22 Ноября 2021, 18:14

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В целях развития туризма в Ордабасинском районе начато строительство визит-центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    Вищит-центр возводится на территории Национального историко-культурного заповедника «Ордабасы» на горе Ордабасы. В центре разместятся офис заповедника, музей, конференц-залы, научно-исследовательские помещения, библиотека, столовая и комнаты общежития. Одновременно на территории заповедника будет обслужено 500 человек, трудоустроено 40 человек.

    Также в районе строится крупный туристический комплекс имени легендарного борца - Кажымукана Мунайтпасулы. Строительство планируется завершить в 2021 году.

    Кроме того, оздоровительный центр «Amangeldi» в селе Амангельды, относящийся к району, дает новый импульс развитию медицинского туризма. Термальная вода санатория-лечение различных кожных заболеваний. Сегодня в санаторий приезжает большое количество людей со всех регионов страны.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Туризм Строительство
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