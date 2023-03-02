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    Визит АО «НУХ «Байтерек» во Францию: Перспективы сотрудничества в сфере АПК

    2 Марта 2023, 17:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках визита во Францию Первый Заместитель Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» Нурболат Айдапкелов в составе делегации во главе с министром сельского хозяйства РК Ерболом Карашукеевым приняли участие в международной выставке сельского хозяйства (SIA), передает МИА «Казинформ».

    Salon International de l'Agriculture – это визитная карточка аграрной Франции, выставка охватывает практически все сферы АПК. Ежегодно ее посещают около 700 000 человек со всего мира. На площадке SIА не только демонстрируют современные агротехнологии и высокопродуктивные породы КРС, но и происходит обмен опытом ведущих специалистов сельскохозяйственного сектора.

    На полях SIА-2023 Нурболат Айдапкелов провел и принял участие в двусторонних встречах с французскими коллегами и руководителями крупных европейских компаний.

    Во время встреч Нурболат Айдапкелов отметил важность двухстороннего партнерства в аграрной сфере двух стран, подчеркнув интерес казахстанской стороны в развитии проектов в сфере АПК.

    В рамках визита состоялся круглый стол по сотрудничеству в сфере АПК между Казахстаном и Францией, на котором Нурболат Айдапкелов рассказал французским коллегам о деятельности холдинга по поддержке приоритетных секторов экономики, в том числе аграрного кластера, о мерах господдержки и призвал французских инвесторов инвестировать в сельское хозяйство Казахстана.

    «Учитывая многолетний опыт сотрудничества в сфере АПК между казахстанско-французскими компаниями, мы будем рады дальнейшему развитию двусторонних деловых отношений и готовы рассмотреть конкретные предложения по финансированию проектов в АПК в рамках действующих программ кредитования, и заинтересованы в укреплении партнерских взаимоотношений по совместным деловым инициативам», - отметил Нурболат Айдапкелов.

    Помимо этого, Первый Заместитель Председателя Правления холдинга встретился с руководителями ряда крупных европейских компаний, в том числе представительства бизнеса Франции в мире Medef, федерации французских предприятий общественного питания (FICT), с европейским лидером в области генетики КРС и коз (Synetics), а также международного молочного концерна Lactalis.

    Отметим, Франция остается крупным инвестором в казахстанскую экономику и ключевым торговым партнером. Товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Францией за 2022 год составил 64,1 млн долларов, рост по сравнению с 2021 годом составил 17,4%.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сельское хозяйство Франция Сотрудничество НУХ "Байтерек"
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