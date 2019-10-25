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    Визит Александра Лукашенко в РК: какие документы подписали Казахстан и Беларусь

    25 Октября 2019, 14:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках официального визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и членов белорусского Правительства в Казахстан был подписан ряд двусторонних документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, Президент РК Касым-Жомарт Токаев и Президент РБ Александр Лукашенко подписали Совместное заявление.Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев подписали межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области миграции.Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов и Председатель следственного комитета РБ Иван Носкевич подписали Соглашение о сотрудничестве между ведомствами.Председатель Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов и министр иностранных дел РБ Владимир Макей подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и министр иностранных дел РБ Владимир Макей подписали План сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.Министр юстиции РК Марат Бекетаев и Председатель государственного комитета по имуществу РБ Андрей Гаев подписали Соглашение по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества.Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев и Председатель Президиума Национальной академии наук РБ Владимир Гусаков подписали Соглашение о сотрудничестве в области обмена данными дистанционного зондирования Земли.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Беларусь
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