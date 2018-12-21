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Вице-министр посетовал на недобросовестных членов общественных советов

21 Декабря 2018 12:09 367
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Вице-министр посетовал на недобросовестных членов общественных советов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве общественного развития считают необходимым разделить функции общественных советов и маслихатов, а также избавляться от недобросовестных членов этих советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нам предстоит разделить функции общественных советов и маслихатов. Они по сути во многом дублируют маслихаты. Хотя у последних реальная власть, то есть они принимают решения, а общественный совет - это консультативно-совещательный орган. Они должны советовать госорганам и проводить мониторинг деятельности госорганов. (...) Эта накладка произошла, потому что была в Законе заложена обязательность, что общественные советы должны рассматривать проекты нормативно-правовых актов, то есть они фактически идут наравне с маслихатами. Хотя они сами должны определять, какие акты они будут рассматривать, а какие нет. А здесь получается обязаловка», - сказал вице-министр общественного развития Сергей Коновалов, выступая на заседании совета по взаимодействию с местными исполнительными органами при Сенате Парламента.

По его словам, в соответствии с рекомендациями ОЭСР долю представителей гражданского общества в общественных советах нужно довести до 90%. В то же время, отметил он, нужно зафиксировать интервал численности советов на республиканском уровне и местном, чтобы она была пропорциональна численности населения.

«Также должны быть механизмы ротации и довыборы. То есть не все члены общественных советов выполняют добросовестно свои задачи и там получается дисбаланс. То есть один-двое работают и активно выступают в СМИ, а остальные отсиживаются. То есть такая профанация не нужна», - заявил он.

Как отметил Сергей Коновалов, эти и другие предложения предусмотрены в поправках (всего 45 поправок) в Закон «Об общественных советах», который планируется предоставить на рассмотрение депутатов Парламента в 2019 году.

Всего в Казахстане функционируют 229 общественных советов, основная часть которых на районном и городском уровнях. В них вовлечено 3 907 человек, из которых представителей госорганов - 22%, НПО - 20%. На общественных советах были заслушаны отчеты 213 акимов, руководителей 16 центральных госорганов, и более 1300 местных исполнительных органов.

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Ключевые слова: общество,
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Автор:

Дамир Байманов

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