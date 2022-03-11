Виталий Тутушкин назначен заместителем председателя Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Тутушкин Виталий Алексеевич назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Виталий Тутушкин трудовую деятельность начал в 1998 году в Нацбанке РК.

Работал директором департамента финансовой стабильности и управления рисками, департамента исследований и стратегического анализа, департамента денежно-кредитной политики.

С 2020 года по настоящее время занимал должность директора департамента взаимодействия с финансовым рынком постоянного представительства Национального банка в городе Алматы.