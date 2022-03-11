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    16:29, 11 Март 2022 | GMT +6

    Виталий Тутушкин назначен заместителем председателя Нацбанка РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Тутушкин Виталий Алексеевич назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Виталий Тутушкин трудовую деятельность начал в 1998 году в Нацбанке РК.

    Работал директором департамента финансовой стабильности и управления рисками, департамента исследований и стратегического анализа, департамента денежно-кредитной политики.

    С 2020 года по настоящее время занимал должность директора департамента взаимодействия с финансовым рынком постоянного представительства Национального банка в городе Алматы.


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