Visa объявляет о старте открытого голосования за лучший проект в конкурсе «Бизнес-трамплин»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конкурс «Бизнес-трамплин» стартовал 20 июня 2023 года. В первом этапе конкурса подали заявку 644 компании из различных секторов. Среди них образовательные центры, кондитерские, текстильное, бытовое и косметическое производства, передает МИА «Казинформ».

По результатам открытого онлайн-голосования лишь десять компаний получат шанс попасть в финал. Выбрать финалистов и проголосовать за них может каждый желающий на сайте проекта. Голосование продлится до 30 июля.

Отбор участников проходил в два этапа, которые позволили выявить наиболее перспективные проекты. На первом этапе организаторы провели тщательный отбор заявок, и составили список топ-100 проектов. Далее среди конкурсантов была проведена экспертная оценка: приглашённые бизнес-эксперты выбрали 30 бизнесов из основной номинации и 10 социальных бизнесов, которые прошли в следующий этап. Участников оценивали по таким критериям, как наибольший потенциал, инновационность идеи, финансовая устойчивость, социальная значимость и способность применить полученные в рамках проекта ресурсы для развития своего бизнеса.

«Бизнес-трамплин – это прекрасная возможность для малого предпринимательства вывести свой бизнес на новый уровень. Благодаря финансовой поддержке, профессиональным советам наших экспертов, которые предоставляет конкурс, малому бизнесу открываются совершенно новые перспективы для роста. Мы приглашаем принять участие в голосовании и предоставить шанс бизнесменам реализовать планы в развитии своей компании. Каждый голос – это не только вклад в успех предпринимателя, но и поддержка креативности и инноваций, которые отличают малый бизнес в разных сферах деятельности», – отметила Кристина Дорош, вице-президент, региональный менеджер компании Visa в Центральной Азии и Азербайджане.

В финале конкурса 21 августа жюри будут определены три победителя в основной номинации, которые получат 7 000 000, 5 000 000 и 3 000 000 тенге на развитие своего бизнеса за первое, второе и третье места соответственно. Финалисты могут также выиграть грант в размере 7 000 000 тенге в номинации «Социальный бизнес» и 2 000 000 тенге в номинации «Специальный приз жюри».

Проект «Бизнес-трамплин» проводится в рамках глобальной инициативы Visa #WhereYouShopMatters #buylocals. Техническим партнёром проекта выступает Международный Финансовый Центр «Астана».