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    Вирусологов будут готовить на базе КазНУ имени аль-Фараби

    25 Августа 2021, 14:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Научно-исследовательский институт биологической безопасности заключил соглашение с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби о подготовке вирусологов. Об этом рассказал внештатный советник министра образования и науки РК, президент Университета Нархоз Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Госзаказ формируется с учетом прогноза потребности рынка труда. В данном случае Минздрав на это тоже влияет. Однозначно, что потребность в санитарных врачах увеличивается. Санитарных врачей нужно готовить больше. Это касается и биотехнологов, химиков. Чтобы создать новое лекарство, нужно иметь хороший научный потенциал. Для этого нужно готовить специалистов в области вирусологии. Примечательно, что при Министерстве образования и науки есть подведомственный Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, который разработал вакцину QazVac. Сейчас институт заключил соглашение с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби. Они совместно будут готовить вирусологов по отдельной образовательной программе», - отметил внештатный советник министра.

    По его словам, распределение грантов по образовательным группам состоялось.

    «В этом году 75 тысяч выпускников школ решили участвовать в конкурсе на грант, это на 13 тысяч студентов больше, чем в прошлом году. Это означает, что доверие к казахстанскому образованию повышается. Даже в условиях пандемии, когда были открыты приемы в зарубежные вузы, многие решили обучаться в казахстанских вузах, что повышает доверие к казахстанской системе образования», - добавил Мирас Дауленов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Вузы Минздрав РК Здравоохранение МОН
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