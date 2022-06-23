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    Вирус полиомиелита обнаружили в Великобритании

    23 Июня 2022, 13:13

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Предполагается, что опасный вирус полиомиелита распространялся в Лондоне в течение нескольких месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Independent.

    В заявлении Британского агентства безопасности здравоохранения (UKHSA) сообщается, что вирус был обнаружен в образцах сточных вод, взятых на Лондонском канализационном заводе Бектон в период с февраля по май.

    Агентство заявило, что «вероятно» вирус распространяется между «тесно связанными» лицами на северо-востоке столицы. Начато расследование о возможной передаче инфекции среди населения.

    Анализ показал, что вирус не является полиомиелитом «дикого типа», а представляет собой версию штамма, полученной из живой вакцины против полиомиелита (VDPV2), которая используется в более бедных частях мира.

    Вполне вероятно, что вирус был занесен в Великобританию человеком, вакцинированным вышеуказанной вакциной за рубежом. Оттуда он, возможно, распространился в пределах одной семьи.

    У большинства людей, инфицированных вирусом (около 72 из 100, по данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний), нет никаких видимых симптомов.

    Примерно у 1 из четырех будут гриппоподобные симптомы, такие как боль в горле, лихорадка, усталость, тошнота, головная боль и боль в животе. Они обычно сохраняются в течение 2-5 дней.

    У меньшей части людей (1-5 из 1000) развиваются более серьезные симптомы, которые поражают головной и спинной мозг, приводя в некоторых случаях к параличу.

    Вакцинация является наиболее эффективным средством предотвращения передачи инфекции в сообществе и защиты людей.

    Последний случай заражения диким полиомиелитом в Великобритании был подтвержден в 1984 году, а в 2003 году Великобритания была объявлена свободной от вируса. Афганистан и Пакистан - единственные две страны в мире, где эта инфекция по-прежнему классифицируется как эндемичная.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Великобритания Мировые новости
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