Вирус полиомиелита обнаружили в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Предполагается, что опасный вирус полиомиелита распространялся в Лондоне в течение нескольких месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Independent.

В заявлении Британского агентства безопасности здравоохранения (UKHSA) сообщается, что вирус был обнаружен в образцах сточных вод, взятых на Лондонском канализационном заводе Бектон в период с февраля по май.

Агентство заявило, что «вероятно» вирус распространяется между «тесно связанными» лицами на северо-востоке столицы. Начато расследование о возможной передаче инфекции среди населения.

Анализ показал, что вирус не является полиомиелитом «дикого типа», а представляет собой версию штамма, полученной из живой вакцины против полиомиелита (VDPV2), которая используется в более бедных частях мира.

Вполне вероятно, что вирус был занесен в Великобританию человеком, вакцинированным вышеуказанной вакциной за рубежом. Оттуда он, возможно, распространился в пределах одной семьи.

У большинства людей, инфицированных вирусом (около 72 из 100, по данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний), нет никаких видимых симптомов.

Примерно у 1 из четырех будут гриппоподобные симптомы, такие как боль в горле, лихорадка, усталость, тошнота, головная боль и боль в животе. Они обычно сохраняются в течение 2-5 дней.

У меньшей части людей (1-5 из 1000) развиваются более серьезные симптомы, которые поражают головной и спинной мозг, приводя в некоторых случаях к параличу.

Вакцинация является наиболее эффективным средством предотвращения передачи инфекции в сообществе и защиты людей.

Последний случай заражения диким полиомиелитом в Великобритании был подтвержден в 1984 году, а в 2003 году Великобритания была объявлена свободной от вируса. Афганистан и Пакистан - единственные две страны в мире, где эта инфекция по-прежнему классифицируется как эндемичная.