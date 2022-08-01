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    • Вирус оспы обезьян создан в Уханьской лаборатории – фейк

    1 Августа 2022 14:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Telegram-чатах набирает популярность заявление американского комика о том, что вирус оспы обезьян был создан в лаборатории в Ухани при поддержке Национального института здоровья США. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Американский стендап-комик Джимми Дор не имеет медицинского образования и не является экспертом в этой сфере. Следовательно, доверять его высказываниям нет никаких оснований. К тому же Джимми Дор является активным противником вакцинации и известным COVID-диссидентом. Он публично говорил о том, что COVID-19 не смертельная болезнь и от нее практически не умирают, а статистику завышают намеренно, чтобы создать панику. Эту теорию опровергали фактчекеры медицинского портала Health Feedback.

    Его идея о том, что вирус оспы обезьян был создан в Уханьской лаборатории, тоже неверна. Она основана на ранее циркулировавшей новости о том, что исследователи из Уханьского института вирусологии прежде работали над расшифровкой генома вируса оспы обезьян.

    На самом деле в такой работе нет совершенно ничего подозрительного. Дело в том, что вирус оспы обезьян был обнаружен еще в 1958 году и с тех пор изучался специалистами. Вызываемая им болезнь циркулировала в эндемичных странах, которыми в большинстве являлись страны Африки.

    Время от времени вспышки случались и за пределами этого континента. К примеру, в 2003 году крупная вспышка была зарегистрирована в США. В 2018 и 2019 годах оспой обезьян заразились жители Великобритании и Сингапура соответственно.

    Это говорит о том, что вирус оспы обезьян не новый патоген, а давно известный и потенциально опасный. Следовательно, его изучение всегда представляло интерес для исследователей, и в этом нет ничего необычного.

    В Уханьском институте вирусологии вирус оспы обезьян действительно изучали. Сотрудники работали над расшифровкой его генома, и им удалось расшифровать примерно треть от всей последовательности. Однако это вовсе не значит, что ученые создали вирус или его штаммы.

    Более того, независимые эксперты и ученые не нашли никаких свидетельств того, что вирус оспы обезьян вообще мог быть создан в какой-либо лаборатории. Специалисты сходятся во мнении, что патоген появился естественным путем и существует уже многие годы.

    Таким образом, заявления комика о том, что вирус оспы обезьян создали в Уханьской лаборатории – ложь. Оспа обезьян – давно известная болезнь, и нет совершенно никаких подтверждений того, что ее возбудитель был создан искусственно.


    Фото: stopfake.kz
    #Здравоохранение #Фейки #Оспа обезьян #Здоровье
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