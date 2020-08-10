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    #Вирус добра: продуктовые наборы собрали предприниматели СКО для нуждающихся семей

    10 Августа 2020, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области представители бизнеса, творчества, общественных объединений, средств массовой информации и волонтеры приняли участие в акции #Вирус добра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, 50 продуктовых наборов передали многодетным и малообеспеченным семьям Петропавловска. В пакетах самое необходимое: мука, макароны, растительное масло, сахар, крупы, яйца, томатная паста, сухие завтраки, колбасы, сладости и канцелярские наборы.

    «Палата предпринимателей Северо-Казахстанской области приняла эстафету добра от Павлодарской области. Основная цель акции - создание моста между реально нуждающимися в помощи гражданами, медицинскими учреждениями и теми, кто хочет помочь. Мы рады, что наши предприниматели откликнулись на этот призыв», - сказал директор региональной палаты предпринимателей Арман Уразгулов.

    Одними из первых продуктовый набор получила многодетная семья Алиевых. Супруги воспитывают пятерых детей.

    Принять участие в акции может любой желающий. Можно оказать денежную помощь, предоставить продукцию, услуги, возможные скидки или выступить в качестве волонтера.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Северо-Казахстанская область Благотворительность Социальная поддержка Общество
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