Виртуальный ведущий появится на телеканале Atameken Business

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прототипом первого казахстанского виртуального ведущего, стал известный актер Санжар Мади, передает МИА «Казинформ».

О запуске нового проекта сообщил генеральный директор телеканала Канат Сахария в своем Facebook.

«Друзья, у нас отличная новость для всего Казахстана. Сегодня на нашем телеканале Atameken Business в 14.00-15.00 во время «Дневного формата» мы запускаем уникальный проект - Виртуальный ведущий», - написал Канат Сахария.

«Программное обеспечение на базе искусственного интеллекта преобразует текст в графику и звук, создавая аудиовизуальный образ телевизионного ведущего. Виртуальный ведущий создан по образу известного казахстанского актера Санжара Мади, который с энтуазизмом откликнулся на мое предложение, принять участие в этом амбициозном проекте, - рассказывает гендиректор.

По его словам, на весь проект ушло около года.

«Особую гордость вызывает то, что IT-продукт - это полностью разработка казахстанских программистов. Мы не анонсировали заранее, так как всё было очень сложно и рискованно. Никто не гарантировал, что у нас получится. Очень много было забракованных материалов, но мы добили. Крайне сложно было максимально синхронизировать графическую артикуляцию со звуковой дорожкой», - пишет К. Сахария.

Первый виртуальный ведущий появился около двух лет назад в Китае.

Казахстанского виртуального теледиктора назвали iSanj. Как сообщается на официальной странице телеканала, сегодня в 14 часов он проведет эксклюзивную аналитику от Bloomberg в «Дневном формате».

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