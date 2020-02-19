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      Развитие IT технологий в Казахстане

    Виртуальный ведущий появится на телеканале Atameken Business

    19 Февраля 2020, 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прототипом первого казахстанского виртуального ведущего, стал известный актер Санжар Мади, передает МИА «Казинформ».

    О запуске нового проекта сообщил генеральный директор телеканала Канат Сахария в своем Facebook.

    «Друзья, у нас отличная новость для всего Казахстана. Сегодня на нашем телеканале Atameken Business в 14.00-15.00 во время «Дневного формата» мы запускаем уникальный проект - Виртуальный ведущий», - написал Канат Сахария.

    «Программное обеспечение на базе искусственного интеллекта преобразует текст в графику и звук, создавая аудиовизуальный образ телевизионного ведущего. Виртуальный ведущий создан по образу известного казахстанского актера Санжара Мади, который с энтуазизмом откликнулся на мое предложение, принять участие в этом амбициозном проекте, - рассказывает гендиректор.

    По его словам, на весь проект ушло около года.

    «Особую гордость вызывает то, что IT-продукт - это полностью разработка казахстанских программистов. Мы не анонсировали заранее, так как всё было очень сложно и рискованно. Никто не гарантировал, что у нас получится. Очень много было забракованных материалов, но мы добили. Крайне сложно было максимально синхронизировать графическую артикуляцию со звуковой дорожкой», - пишет К. Сахария.

    Первый виртуальный ведущий появился около двух лет назад в Китае.

    Казахстанского виртуального теледиктора назвали iSanj. Как сообщается на официальной странице телеканала, сегодня в 14 часов он проведет эксклюзивную аналитику от Bloomberg в «Дневном формате».

    Автор:

    Влада Гук

    СМИ Связь, ТВ, IT
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