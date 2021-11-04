Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Виртуальный музей «Большой Алтай» запустят вузы Казахстана и России

    4 Ноября 2021, 01:54

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Amanzholov University совместно с Алтайским государственным университетом создадут сайт виртуального музея «Большой Алтай – прародина тюрков», который будет запущен в конце 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ВКУ имени С. Аманжолова.

    Данный ресурс будет включать наиболее значимые достижения и памятники материальной и художественной культуры тюркской цивилизации. Стоит отметить, что сам сайт первоначально заработает в конце текущего года, где будет представлено 30-50 экспонатов.

    В рамках встречи руководства Amanzholov University с представителями Алтайского государственного университета обсудили детали археологических экспонатов в виде 3D-формата, где каждый посетитель будущего сайта сможет увидеть все материалы о культуре тюрков из музеев Казахстана, России, Монголии и Китая.

    «Мы, совместно с Алтайским государственным университетом, запустим сайт виртуального музея «Большой Алтай – прародина тюрков», где коллекцию пополнят экспонаты из фонда Музея археологии и культурного наследия Алтая ВКУ имени Сарсена Аманжолова. Наметили новые этапы плана работ на будущий год. Отмечу, что на нашей базе, в 2018 году, был открыт музей «Археология и культурное наследие Алтая». Там хранятся артефакты из Береля и Ак-баура. По стране действует программа Первого Президента страны – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Рухани жангыру – модернизация общественного сознания», - отметил ректор Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова.

    По словам директора музея, археологии и этнографии Алтайского государственного университета Ярослава Фролова, в дальнейшем будут созданы виртуальные туры.

    «До конца текущего года будет запущен сайт «Большой Алтай – прародина тюрков», в котором будут представлены экспонаты по тюркской тематике с музеев различных государств и регионов, – сказал Ярослав Фролов. – Возможно, сделаем проект, где будут представлены экспозиции музеев технологии виртуальных туров в формате 360 градусов. Любой посетитель сайта сможет подойти к витрине и посмотреть любой экспонат.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Вузы Культура История Казахстана Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    4 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана