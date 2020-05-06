Виртуальную выставку «Воины-казахстанцы в битве за Сталинград» проводит Библиотека Первого Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы представляет виртуальную выставку «Воины-казахстанцы в битве за Сталинград», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает МИА «Казинформ».

Выставка из фондов Музея-заповедника «Сталинградская битва» (г.Волгоград) подготовлена специально для казахстанского зрителя по инициативе представительства Россотрудничества в Республике Казахстан при поддержке Посольства Российской Федерации в рамках международного проекта Библиотеки Елбасы «Диалог посредством культуры».

Организаторы отмечают, что благодаря неустанным усилиям и гражданской позиции Первого Президента Казахстана Н.А. Назарбаева общность исторической памяти народов Казахстана и России стала незыблемой ценностью поколений, живущих в эпоху независимости и процветания, и выставка «Воины-казахстанцы в битве за Сталинград» отражает высочайшую степень уважения к исторической памяти народов, внесших вклад в Великую Победу.

«Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда считает своим долгом сохранение и ретрансляцию общей исторической памяти о Великой Отечественной войне, заботу о благополучии ветеранов войны и тружеников тыла. Мы в неоплатном долгу перед героями той страшной войны, ветеранами фронта и тыла, мы помним и чтим их имена и подвиги. Многие представители нашей молодежи заботятся о ветеранах, поддерживают их в быту, чествуют на праздничных мероприятиях, активно участвуют в работе поисковых групп и научных исследованиях на тему Великой Отечественной войны, что является подлинным символом преемственности духовных и гражданских ценностей нашего народа», - отметил директор Библиотеки Первого Президента РК– Елбасы, доктор политических наук, профессор Амерхан Рахимжанов.

Казахстан отправил на фронт около 1 млн 200 тысяч человек, а также в строительные батальоны и рабочие колонны трудовой армии еще около 700 тысяч человек.

Кроме того, около 178 тысяч человек к началу войны проходили службу в кадровых частях Советских Вооруженных Сил. Всего в республике было создано 12 стрелковых дивизий, 7 стрелковых бригад, 4 кавалерийских дивизий и более 50 полков и батальонов различных видов Вооруженных сил и родов войск. В числе погибших на фронтах Великой Отечественной войны насчитывается почти 700 тысяч казахстанцев. Ежегодно ученые находят новые сведения о павших на фронтах войны в архивах и при обнаружении останков героев.

В составе войск Сталинградского направления было 320 соединений и свыше 250 частей Советской Армии, в том числе и казахстанские формирования – 5 стрелковых и кавалерийская дивизии, стрелковая бригада, минометный полк и механизированный мотостроительный батальон.

За подвиги в боях по окружению и уничтожению сталинградской группировки противника четверо казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Минометчик конно-артиллерийского дивизиона 61-й кавалерийской дивизии Карсыбай Спатаев 26 ноября 1942 г. в бою у хутора Шартуновский (южнее Сталинграда) продолжал сражаться, оставшись один из расчета. Подорвал вражеский танк ценой собственной жизни.

Летчик, сержант Нуркен Абдиров из 808-го штурмового авиаполка за 16 боевых вылетов уничтожил несколько танков и свыше 200 автомашин. 19 декабря 1942 г. при налете на вражеские позиции у хутора Коньков Боковского района Ростовский области его самолет был подожжен вражескими зенитчиками. Н. Абдиров направил самолет в колонну танков противника.

Командир 17-го гвардейского танкового полка подполковник Тимофей Позолотин 19-22 декабря 1942 г. провел рейд по тылам врага в районе совхоза «Красная заря», хуторов Нижнеяблоневский и Хлебинский, уничтожив несколько тысяч оккупантов и захватив до 500 пленных. Лейтенант Гаяз Рамаев командовал разведвзводом 128-го стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии. 16 января 1943 г. в селе Песчанка со своими бойцами уничтожил десятки и взял в плен около 60 фашистов, а десятью днями позже в селе Верхняя Ельшанка захватил 4 орудия. Погиб в этой схватке.

«В этом году, в связи со сложившейся в мире ситуацией, мы предлагаем вашему вниманию выставку «Воины-казахстанцы в битве за Сталинград» в электронном формате. Благодаря труду наших коллег из Музея-заповедника «Сталинградская битва» мы можем рассказать и о других героях-казахстанцах, принявших участие в этой великой битве, переломившей ход всей Великой Отечественной войны. Уверен, что материалы выставки будут интересны широкому зрителю», - сказал Амерхан Рахимжанов.

Материалы выставки знакомят с историей одного из самых кровопролитных сражений, не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, продолжавшегося с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Победа в этой битве позволила достичь коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. В Сталинградской битве погибли около 500 тысяч человек, доблестно сражавшихся за Родину. Среди них были представители всего многонационального народа Советского Союза, в том числе казахстанцы. Уникальные архивные материалы, скрупулезно собранные сотрудниками Музея-заповедника «Сталинградская битва», повествуют о героях битвы, позволяют узнать их ближе и вновь поразиться масштабу их личностей.

«Выставка «Воины-казахстанцы в битве за Сталинград» - яркое свидетельство важности и многогранности российско-казахстанского сотрудничества в гуманитарной сфере, в котором участвуют непосредственно учреждения культуры наших стран. Напряженная, слаженная работа сотрудников Музея-заповедника «Сталинградская битва», Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Представительства Россотрудничества в Казахстане дала очень важный результат: создана уникальная экспозиция, основанная на реальных документах и свидетельствах участников сражения, ставшего переломным в ходе Второй Мировой войны, в истории всего человечества.

На выставке впервые представлены материалы, рассказывающие о мужестве и героизме воинов-казахстанцев, их участии в разгроме нацистских полчищ под Сталинградом.

Сталинградская битва, длившаяся 200 дней и ночей и охватившая территорию в 100 тысяч квадратных километров, стала одной из крупнейших в истории человечества. Такие слова как «Мамаев курган», «Дом Павлова» навечно стали символом мужества и стойкости, а слово «Сталинград» превратилось в синоним слова «Победа».

2 февраля – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских армий в Сталинградской битве – является сегодня Днем воинской славы России. Гитлер же объявил в этот день траур во всем Третьем Рейхе, ведь Германия и ее сателлиты потеряли под Сталинградом около 1,2 миллиона человек убитыми и ранеными, 300 тыс. солдат и офицеров во главе с фельдмаршалом Паулюсом сдались в плен.

Участвовавшие в Сталинградской битве 9 дивизий, сформированных в Казахстане, постоянно находились на переднем крае сражения. В память об их подвиге два года назад в Волгограде был торжественно открыт монумент, внутри которого хранится капсула с землей, собранной на мемориалах в честь бойцов Красной Армии из разных областей Казахстана.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались почти 1,5 миллиона казахстанцев. Сформированные здесь 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизий, 7 бригад и 50 полков героически обороняли Москву, Сталинград и Ленинград, участвовали в ожесточенных боях на Кавказе, под Ржевом, в Крыму, освобождали Европу, штурмовали Берлин.

Чувство глубокой благодарности вызывает то, что гостеприимный Казахстан приютил, дал кров, накормил и обогрел тысячи эвакуированных семей из непосредственно затронутых войной районов СССР. А сколько казахстанцев, не жалея сил, трудились в тылу под лозунгом «Все для фронта, все для победы!».

Выставка «Воины-казахстанцы в битве за Сталинград» первое время будет виртуальной. Но я уверен, что совсем скоро жители Нур-Султана и гости столицы Казахстана смогут пройти по залам Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы и подробно «очно» ознакомиться с материалами экспозиции.

С Днем Победы вас, дорогие друзья! Слава народам-победителям! Вечная память павшим на полях сражений Великой Отечественной войны во имя нашего будущего! Да здравствует вечная дружба России и Казахстана!», - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.

С материалами виртуальной выставки можно ознакомиться по ссылке:

http://presidentlibrary.kz/ru/content/exhibitions/virtual



