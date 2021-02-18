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    Виртуального помощника по документообороту представили в Комитете госдоходов

    18 Февраля 2021, 13:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию о рассмотрении письма государственным органом теперь можно получить с помощью чат-бота, созданного в мессенджере Telegram, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

    Сегодня Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан предлагает воспользоваться новой услугой виртуального помощника «KGD_kantselyariya», созданного на площадке мобильного приложения Telegram.

    Виртуальный помощник «KGD_kantselyariya» создан для удобства налогоплательщиков и оперативного получения ими следующей информации по вопросу документооборота:

    - входящий номер и дата обращения;

    - исходящий номер и дата ответа от комитета на обращение;

    - данные ответственного исполнителя в комитете по обращению налогоплательщика (Ф.И.О. и номер телефона).

    Для получения информации в чат-боте необходимо написать следующее:

    - Ф.И.О. или полностью наименование организации;

    - дату и исходящий номер обращения.

    Данной услугой можно воспользоваться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 18:30 часов.

    Автор:

    Минфин РК Цифровой Казахстан Общество
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