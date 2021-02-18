Виртуального помощника по документообороту представили в Комитете госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию о рассмотрении письма государственным органом теперь можно получить с помощью чат-бота, созданного в мессенджере Telegram, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

Сегодня Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан предлагает воспользоваться новой услугой виртуального помощника «KGD_kantselyariya», созданного на площадке мобильного приложения Telegram.

Виртуальный помощник «KGD_kantselyariya» создан для удобства налогоплательщиков и оперативного получения ими следующей информации по вопросу документооборота:

- входящий номер и дата обращения;

- исходящий номер и дата ответа от комитета на обращение;

- данные ответственного исполнителя в комитете по обращению налогоплательщика (Ф.И.О. и номер телефона).

Для получения информации в чат-боте необходимо написать следующее:

- Ф.И.О. или полностью наименование организации;

- дату и исходящий номер обращения.

Данной услугой можно воспользоваться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 18:30 часов.