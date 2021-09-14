Виртуальное путешествие по памятникам древних городов Узбекистана – фоторепортаж

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте в рамках V международного Конгресса «Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса» открылась выставка «3D- технологии в современной науке» и виртуальное путешествие по памятникам древних городов Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Гости мероприятия имеют возможность совершить виртуальное путешествие по архитектурным памятникам древних городов Шахрисабза, Хивы, Бухары и Самарканда.

На выставке представлены 3D-макеты исторических архитектурных памятников - Биби-ханым, Регистан, Гур-Эмир, Шохи-зинда, комплекс Аль Бухарий, крепость Арк, минарет Калян, обсерватория Улугбека, скульптура Амира Тимура.

Архитектурные объекты смоделированы на 3D принтере из особого пластика. Модели демонстрируют восстановленный, первоначальный облик памятников с использованием исторических данных и чертежей.

Перед специалистами стояла задача показать всю величественность исторических объектов в первозданном виде, и монохромность цвета моделей особо подчеркивает значимость этих памятников.

На экранах будут демонстрироваться ролики виртуальных путешествий по древним городам Узбекистана. Таким образом, гости могут, не выходя из одного помещения, совершить захватывающий виртуальный тур по самым атмосферным и колоритным местам Узбекистана.



