Виртуальная выставка в честь 76-летия Победы в ВОВ открылась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В государственном музее искусств имени А. Кастеева открылась виртуальная выставка в честь 76-летия Дня Победы в рамках 30-летия Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Виртуальная выставка посвящена 76-летию Победы и состоит из произведений советских и казахстанских художников - участников Великой Отечественной войны. Картины представлены о героях войны и о тех, кто работал в тылу, помогая фронту.

На выставке представлены полотна художников, которые честно выполнили свой воинский долг. За мужество и героизм, проявленные в боях, они были награждены медалями и орденами, многие их них получили ранения.

«После возвращения к мирной жизни тема войны еще долгие годы отражалась в творчестве художников. Они повествовали о суровых днях войны, о тяжелых испытаниях, выпавших на их долю. Они считали своим долгом перед будущими поколениями запечатлеть увиденное и пережитое. Но вместе с тем, война обострила их чувства любви к родной природе, к красоте мирной жизни.

Особое место занимают полотна советских и казахстанских художников, посвященные героям войны и тем труженикам тыла, которые своим трудом помогали приблизить победу. В картине «Подвиг» Н. Нурмухаммедова, в мраморном бюсте Героя Советского Союза М. Маметовой скульптора А. Пономарева, литографии из серии «Племя младое. Алия» М. Кисамединова - художники обратились к образам пулеметчицы Маншук Маметовой и снайпера Алии Молдагуловой - первых казахских женщин, которым было присвоено звание Герой Советского Союза. Обе ушли добровольцами на фронт и пали с честью, подобно эпическим героям», - рассказала куратор выставки Еркежан Омарова.

Также на выставке представлены живописные произведения, «Полевой стан. Хлеб фронту» художника и писателя, живописца и графика М. Хитахунова, «Портрет Героя Советского Союза Cергея Луганского» народного художника ТАССР, заслуженного художника Казахской ССРБ. Урманче, «Художники Казахстана - участники Великой отечественной войны» М. Калимова, эти и другие произведения художников, посвященные теме войны.

«В основе этих работ лежит жизнеутверждающее мировосприятие, способность видеть безграничное многообразие красоты окружающего мира. Искусство художников-ветеранов Великой Отечественной войны, и в целом, произведения, посвященные войне и тылу, являются своеобразным памятником павшим солдатам и призывом к ныне живущим беречь мир и жизнь на земле. На выставке также представлены работы из фондов зарубежного искусства ГМИ РК им. А. Кастеева, произведения живописи и графики советских республик - Прибалтики, Азии, Украины, России. Сохранение исторической памяти военных лет, это долг каждого из нас. Хроники событий тяжелого периода для каждого сегодня всплывают в кинематографии, в фотоматериалах и, конечно в полотнах художников, увековечивших в искусстве портреты героев войны, чувства и мысли волновавшие авторов картин, которые останутся документальным свидетельством того жестокого времени. Все желающие смогут увидеть выставку на сайте, в нашем Youtube-канале и на социальных страницах музея», - добавила Еркежан Омарова.



