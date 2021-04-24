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      История Казахстана

    Виртуальная карта сакральных мест появилась в Карагандинской области

    24 Апреля 2021, 13:39

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Необычный стенд с фотографиями священных для Карагандинской области мест сделали в технико-строительном колледже. Теперь студенты могут познакомиться с более чем 20 памятниками культурного наследия региона, не покидая стен образовательного учреждения, передает МИА «Казинформ».

    Создание карты стало совместным проектом учащихся и преподавателей колледжа. Процесс был долгим и трудоёмким.

    «Собралась большая команда для воплощения задуманного. Участвовали программисты, дизайнеры, мастера и студенты. Естественно, помогали преподаватели. Руководил всем директор нашего учебного заведения», – рассказала педагог дополнительного образования Галымжан Байгошкаров.

    Сначала за дело взялись программисты. Они спроектировали с помощью программ Vuforia и Flash карту на компьютерах. Было оцифровано большое количество текстов, фото- и видеоматериалов. Затем подключились студенты-строители и дизайнеры.

    Ушло много времени на поиск информации о памятниках культурного наследия. Сакральная география области насчитывает шестьдесят четыре объекта. Сорок три из них регионального значения, а двадцать одному присвоен общенациональный статус. На виртуальной карте в колледже можно найти двадцать один объект.

    «У нас представлены материалы о мавзолеях Алаша-хана и Жошы-хана, комплекс «Теректі әулие», древнее городище Басқамыр. Было сложно найти сведения, чтобы рассказать о памятниках интересно. Планируем организовать турпоход по святым местам, чтобы собрать больше информации и дополнить нашу карту новыми памятниками», – отметил Галымжан Байгошкаров.

    Пока же энтузиастов останавливает карантин. И как ни странно, именно из-за пандемии карта стала актуальна. Можно совершить виртуальную прогулку по святым местам с помощью телефона или планшета. Увидеть сакральные места поможет приложение «Киелі Қарағанды». Достаточно навести камеру своего гаджета на интересующее изображение, и оно расскажет о памятнике в режиме дополненной реальности.

    «Каждому полезно знать историю родного края. Молодёжь стала забывать свои корни. Многие знают только отцов и дедов. Но ведь есть и другие поколения. Как они жили, какие у них были ценности? Сакральное место может рассказать о многом. Ведь сюда ходили молиться, отдать дань памяти предкам. Важно заинтересовать молодёжь, потому что в сакральных местах прикасаешься к истории напрямую. И это фантастическое чувство», – считает Галымжан Байгошкаров.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область История Казахстана Рухани жаңғыру Сакральная география
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