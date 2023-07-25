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    Винтовку и патроны незаконно хранил дома сельчанин в Актюбинской области

    25 Июля 2023, 22:26

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Винтовку и патроны незаконно хранил дома сельчанин в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «22 июля поступила информация о 33-летнем жителе Мартукского района, хранящем у себя нарезное оружие. После получения данной информации, сотрудники управление по борьбе с организованной преступностью совместно с ДКНБ Актюбинской области незамедлительно приступили к проверке, в ходе которой у указанного мужчины изъяли нарезную мелкокалиберную винтовку и 2 патрона к ней», - сообщили в полиции.

    По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств».

    Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область
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