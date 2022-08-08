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    • Виновным в убийстве бизнесмена в Уральске грозит до 20 лет тюрьмы

    8 Августа 2022 14:05

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин сообщил о том, что подозреваемых задержали приблизительно в 10:30 часов на даче «Коктем», где они скрывались.

    «Подозреваемые 1991 и 2001 г.р. пытались сбежать, однако полицейские их задержали. С момента совершения преступления в области проводилась масштабная розыскная работа. К этой работе также были привлечены военнослужащие Национальной гвардии РК. В настоящее время данное уголовное дело переквалифицировано в соответствии с ч.2, ст. 99 Уголовного кодекса РК. По данной статье лицу, признанному виновным, грозит лишение свободы до 20 лет, либо пожизненное заключение. Уголовное дело находится на контроле Министерства внутренних дел РК», - сообщил Жанболат Жаншин.

    Ранее сообщалось, что бизнесмена в Уральске убили из-за невыплаченной им зарплаты. А в полиции также сообщили о том, что на розыск и задержание подозреваемых брошены все силы и средства ДП ЗКО.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Западно-Казахстанская область #Борьба с преступностью #МВД РК
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