Виновных за массовые возгорания на дачах наказали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске привлекли к ответственности нескольких горожан, которые оказались виновными в пожарах на дачных участках весной этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге главный специалист городского управления по чрезвычайным ситуациям Дархан Смагулов сообщил, что административную ответственность понесли восемь человек. Общая сумма штрафа превысила 275 тыс. тенге.

«Осенью дачники на участках сжигают траву. Анализ показал, что основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования, сжигание мусора на участках без соблюдения нормативного расстояния от строений – не менее 5 метров. С начала пожароопасного периода во время рейда к административной ответственности за сжигание сухих растений привлечены к ответственности 23 человека. В том числе и на дачных участках», - проинформировал Дархан Смагулов.

Весной быстро распространившийся по сухой траве огонь повредил более 800 строений в нескольких дачных обществах.