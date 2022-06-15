Виновных в гибели пациента врачей осудили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Суд Курмангазинского района Атырауской области вынес приговор врачам, из-за халатности которых погиб пациент. С осужденных в пользу потерпевших взыскано 8 млн тенге компенсации морального вреда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врач инфекционного стационара и врач анестезиолог-реаниматолог в Курмангазинском районе не оказали необходимую помощь больному, поступившему с диагнозом пневмония и сопутствующим заболеванием сахарный диабет. В итоге из-за халатности врачей пациент скончался.

Уголовное дело было рассмотрено Курмангазинским районным судом. Вина подсудимых подтвердилась показаниями потерпевших, свидетелей, экспертов и заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

«Суд при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств учел отсутствие в прошлом судимости и наличие у одной из подсудимых малолетних детей. Одному врачу суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, а также дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью на 3 года. Другой врач лишен свободы на срок 2 года с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 2 года 6 месяцев. Однако в соответствии с Законом РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» подсудимые освобождены от основного наказания в виде лишения свободы, поскольку, согласно УК, это деяние относится к преступлениям небольшой тяжести, суд обязан применить нормы данного закона», - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

С осужденных в пользу потерпевших взыскали 8 млн тенге.