Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Виновных в гибели пациента врачей осудили в Атырауской области

    15 Июня 2022, 17:54

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Суд Курмангазинского района Атырауской области вынес приговор врачам, из-за халатности которых погиб пациент. С осужденных в пользу потерпевших взыскано 8 млн тенге компенсации морального вреда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Врач инфекционного стационара и врач анестезиолог-реаниматолог в Курмангазинском районе не оказали необходимую помощь больному, поступившему с диагнозом пневмония и сопутствующим заболеванием сахарный диабет. В итоге из-за халатности врачей пациент скончался.

    Уголовное дело было рассмотрено Курмангазинским районным судом. Вина подсудимых подтвердилась показаниями потерпевших, свидетелей, экспертов и заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

    «Суд при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств учел отсутствие в прошлом судимости и наличие у одной из подсудимых малолетних детей. Одному врачу суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, а также дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью на 3 года. Другой врач лишен свободы на срок 2 года с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 2 года 6 месяцев. Однако в соответствии с Законом РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» подсудимые освобождены от основного наказания в виде лишения свободы, поскольку, согласно УК, это деяние относится к преступлениям небольшой тяжести, суд обязан применить нормы данного закона», - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

    С осужденных в пользу потерпевших взыскали 8 млн тенге.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение Судебный процесс Регионы Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жизнь мальчика с массивным кровотечением дважды спасли врачи в Павлодаре
    В Центре ядерной медицины начали производить новое лекарство для борьбы с онкологией
    Ерболат Досаев прокомментировал распространение ВИЧ в центральной больнице Алматы
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта