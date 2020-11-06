Виновные в инциденте на Атырауском НПЗ будут наказаны - КазМунайГаз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комиссия по расследованию инцидента произошедшего на биологических очистных сооружениях по итогам проверки примет решение о наказании ответственных лиц Атырауского нефтеперерабатывающего завода (далее – АНПЗ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

5 ноября в ходе специального визита заместителя председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) по переработке нефти и нефтехимии Данияра Тиесова на Атырауский нефтеперерабатывающий завод состоялось совещание, на котором был рассмотрен произошедший на биологических очистных сооружениях инцидент.

На совещании было доложено, что в настоящее время превышение предельно допустимых концентраций от установленных норм нефтепродуктов не выявлено. Доработан план природоохранных мероприятий с учетом причин происшествия и результатов проведенной проверки.

Также комиссия по расследованию инцидента по итогам проверки примет решение о наказании ответственных лиц АНПЗ.

«Произошло серьезное для города происшествие, ответственность за которое лежит на заводе. Приносим свои извинения жителям за данный инцидент. Руководство КМГ держит ситуацию на постоянном контроле. Мы провели масштабную модернизацию завода, но, к сожалению, все еще находимся в процессе модернизации сознания наших работников, в том числе в части личной ответственности за производственные циклы. Скажу более, эти работники являются такими же жителями города, поэтому последствия их работы напрямую влияют на благополучие всего населения Атырау. Заводу необходимо выправить ситуацию в кратчайшие сроки и принять соответствующие меры по недопущению подобных случаев в будущем», — подчеркнул Д. Тиесов.

Напомним, 1 ноября в 16:00 по причине сбоя подачи электроэнергии произошла остановка насоса рециркуляции шлама отстойника блока биологической очистки стоков. В связи с этим возникло превышение концентрации взвешенных и органических веществ (биошлама) в точке выхода отстойника в песчаный фильтр. В это время на блоке песчаного фильтра проводились ремонтные работы и данный блок был временно отключен из технологической схемы. Вследствие этого произошел сброс сточной воды со взвешенными и органическими веществами с биологических очистных сооружений в канал нормативно-очищенных стоков.

В 23:00 1 ноября режим работы биологических очистных сооружений был восстановлен. Кроме того, на канале нормативно-очищенных стоков дополнительно установлены заградительные боны, которые предотвращают дальнейшее попадание биошлама на поля испарения. В настоящее время биошлам с канала откачивается вакуумными машинами и завозится обратно на завод.



