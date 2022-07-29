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    • Виновные в хищении субсидий в АПК приговорены к 5 годам лишения свободы

    29 Июля 2022 10:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в виде субсидий в АПК окончено в Костанайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Виновным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях сроком на шесть лет.

    Отбывание наказания в виде лишения свободы назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
    #Костанайская область #Борьба с преступностью
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