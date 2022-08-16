Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Виновные понесут наказание – Минсельхоз о найденных 15 мешках с телами собак в Талгаре

    16 Августа 2022 16:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все материалы по найденным 15 мешкам с телами собак в городе Талгаре переданы в полицию. Виновные лица понесут соответствующее наказание. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно вопиющего факта, который произошел в Алматинской области, мы отправили специалистов в Талгар. Они ведут совместную работу с акиматом. Все отходы были уничтожены надлежащим образом. Материалы передали в полицию. Виновные понесут соответствующее наказание», - сказал вице-министр сельского хозяйства на брифинге в СЦК.

    Рустем Курманов добавил, что с принятием закона об ответственном обращении с животными, были приняты все необходимые подзаконные акты. По словам спикера, все подзаконные акты, в том числе по утилизации биологических отходов, были согласованы с ведомством.

    Ранее в соцсетях распространилась информация о найденных 15 мешках с телами собак в арычной сети города Талгар Алматинской области.


    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Алматинская область #Происшествия #Минсельхоз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Состояние оказавшихся под БелАЗом рабочих прокомментировали карагандинские врачи
    Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
    БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров