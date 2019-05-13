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Виновные будут наказаны - МИД о казахстанцах-участниках террористической деятельности в Сирии

13 Мая 2019 15:45 150
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Виновные будут наказаны - МИД о казахстанцах-участниках террористической деятельности в Сирии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев рассказал о дальнейшей судьбе возвращенных на родину из Сирии казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается участников террористической деятельности и незаконных боевых действий, они будут привлечены к уголовной ответственности по мере доказательства их причастности к совершенным преступлениям в соответствии с законодательством РК», - сказал Ержан Ашикбаев на пресс-конференции в МИД.

По его словам, данная гуманитарная акция осуществлена при поддержке Соединенных Штатов Америки, важную роль в этом проекте сыграли сирийские демократические силы.

«Зрелая и взвешенная позиция РК по полному выполнению своих международных обязательств в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН №2396 и №2178 получила позитивную оценку наших партнеров, которые рассматривают Казахстан в качестве ответственного партнера-члена международного сообщества. Теперь наступает период адаптации и ресоциализации прибывших женщин и детей», - добавил Е. Ашикбаев.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить эвакуацию казахстанских граждан из Сирии. В результате, 7 и 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.

Масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан», которая была успешно проведена по указанию Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года. В отношении всех прибывших граждан госорганами и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, психологическая и социальная помощь.

 

 

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Ключевые слова: МИД РК, Соотечественники, Сирия,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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