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    Виновного в разливе нефтепродуктов в степи нашли и оштрафовали в Атырауской области

    30 Декабря 2022, 19:41

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Разлитые в степи нефтепродукты в конце ноября обнаружили в Курмангазинском районе Атырауской области. Известно об этом стало из социальных сетей, где стало распространяться фото и видео разлитой в степи похожей на нефтепродукты жидкости. Виновник был выявлен и оштрафован, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента экологии региона.

    Разлив похожей на нефтепродукты жидкости обнаружили в Курмангазинском районе около зимовки «Ыдырыс», которая относится к сельскому округу Суйындык. В этом месте ТОО «Смарт Ойл» ведет разведочно-буровые работы с августа 2022 года. Ориентировочно площадь разлива - не менее 50 кв. метров. Данный факт 25 ноября был зарегистрирован в районном отделе полиции.

    Как сообщили в пресс-службе департамента экологии региона, в ходе расследования выяснилось, что подрядчиком ведущей буровые работы компании ТОО «SMART-OIL» является местное крестьянское хозяйство «Капуанов Б. З.». Это хозяйство и вылило жидкость с нефтепродуктами между зимовками Ыдырыс и Шегенды Суйындыкского сельского округа».

    Областным департаментом экологии на КХ «Капуанов Б. З.» составлен административный протокол за нарушение требований экологического законодательства. Руководители крестьянского хозяйства «Капуанов Б. З.» признали вину. В порядке сокращенного производства на крестьянское хозяйство наложен административный штраф в размере 459 тысяч 450 тенге», - сообщили в департаменте экологии.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология Нефть Атырау
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