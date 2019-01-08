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Виновником ДТП в Алматы оказался бывший полицейский
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции спустя несколько часов уточнили, что водитель Land Cruiser, совершивший двойное столкновение на аль-Фараби накануне ночью, все-таки раньше работал в полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
За рулем внедорожника сидел 39-летний Кудайберген Ибраимов - экс-сотрудник департамента полиции Алматы.
«Работал техником в процессинговом центре управления административной полиции в звании старшины. 12 декабря 2018 года был уволен из органов внутренних дел на основании поданного рапорта. Также следует отметить, что светоотражающий жилет имеется в свободной продаже», - пояснили в ДП.
По их информации, Land Cruiser мужчина купил три года назад в рассрочку и еще полностью не расплатился.
По факту ДТП проводится заведено уголовное дело по статье по статье 345 ч. 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».
Ранее сообщалось, что в департаменте полиции отрицают отношение водителя внедорожника к правоохранительным органам.
Фото: "Территория происшествий" на телеканале СТВ
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