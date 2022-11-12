Виновник смертельного ДТП водворен в изолятор временного содержания в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства внутренних дел РК опубликовала информацию о том, что задержан и водворен в ИВС виновник смертельного ДТП, в котором погиб четырехлетний ребенок в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что 11 ноября в Талдыкоргане произошло ДТП с участием «BMW 530», «ВАЗ-2114» и «Toyota Chaser». При столкновении автомашин погиб четырехлетний ребенок. В ДТП также пострадали двое взрослых мужчин, которых с различными травмами госпитализировали в больницу.

«Виновником ДТП оказался 42-летний водитель «BMW 530», у которого выявили алкогольное опьянение средней тяжести.

Водворив мужчину под стражу, правоохранители инициировали по факту досудебное расследование», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК в Telegram-канале.