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    Виновник смертельного ДТП водворен в изолятор временного содержания в Талдыкоргане

    12 Ноября 2022, 16:10

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства внутренних дел РК опубликовала информацию о том, что задержан и водворен в ИВС виновник смертельного ДТП, в котором погиб четырехлетний ребенок в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что 11 ноября в Талдыкоргане произошло ДТП с участием «BMW 530», «ВАЗ-2114» и «Toyota Chaser». При столкновении автомашин погиб четырехлетний ребенок. В ДТП также пострадали двое взрослых мужчин, которых с различными травмами госпитализировали в больницу.

    «Виновником ДТП оказался 42-летний водитель «BMW 530», у которого выявили алкогольное опьянение средней тяжести.

    Водворив мужчину под стражу, правоохранители инициировали по факту досудебное расследование», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК в Telegram-канале.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Борьба с преступностью ДТП Происшествия Транспорт МВД РК Жетысуская область Талдыкорган Дети
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