Виновник ДТП на блокпосту Алматы выступил с последним словом в суде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель, протаранивший блокпост под Алматы, в результате чего погибли двое полицейских, выступил с последним словом в суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карасайском районном суде Алматинской области прошли прения по делу экс-полицейского Азата Азаматова.

«Уважаемый суд. Я признаю свою вину полностью. Очень сожалею. Да, ошибся. Это все не специально. Я этих мужчин знаю. Очень сильно жалею. Если бы можно было время вернуть назад, я бы умер вместе с ними. Но никто ведь не знает, что нас ждет и от судьбы не избежишь. Прошу прощения за произошедшее. Я извлек урок», - заключил Азаматов.

Ранее прокурор попросил признать Азата Азаматова виновным и приговорить к десяти годам лишения свободы в учреждении средней безопасности с пожизненным лишением права управления транспортным средством.

Напомним, 25 мая 2020 года рано утром пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост №4 в Алматинской области. Он сначала наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину. В результате аварии погибли двое полицейских - Жарас Жангазиев на месте и Дастан Абдыканов в больнице.

В ДТП пострадал также третий полицейский Ербулан Сейдазым. Ему проведена операция, состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Пострадавший был на аппарате искусственной вентиляции легких и находился в больнице продолжительное время, затем поправился и был выписан. Ербулан Сейдазым недавно дал показания в суде.

Стоит отметить, что виновником аварии оказался Азат Азаматов, ранее имевший отношение к правоохранительным органам. Он уволился из полиции по собственному желанию за четыре дня до аварии.

По итогам анализа ситуации были приняты строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы.

Ранее Азаматов признал свою вину полностью и рассказал подробности происшествия.