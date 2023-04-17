Виктор Ионенко назначен акимом города Рудный

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Акимом Костанайской области Кумар Аксакаловым по согласованию с депутатами маслихата города Рудный в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан назначен на должность акима города Рудный Ионенко Виктора Николаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Ионенко Виктор Николаевич, 1970 года рождения, уроженец Костанайской области, украинец, образование высшее. В 1992 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик.

Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером по эксплуатации машинно-тракторного парка совхоза Николаевский Тарановского района Костанайской области.

С 2010 года по 2020 год – аким Денисовского района, директор ТОО «АиФ», ТОО «Костанайстройтехнологии», аким Мендыкаринского, Карасуского районов Костанайской области.

С сентября 2020 года по июль 2022 года работал заместителем акима Костанайской области.

С февраля 2023 года – заместитель акима, исполняющий обязанности акима города Рудный Костанайской области.



