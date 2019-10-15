VII саммит глав государств ССТГ стартовал в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В столице Азербайджана Баку начал свою работу VII саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии участвуют главы стран-участниц ССТГ – Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев. Кроме того, впервые участвует Президент Узбекистана (в качестве полноправного члена данной организации) Шавкат Мирзиёев.

Тема саммита – «Развитие малого и среднего бизнеса».

Напомним, что 3 октября 2009 года в городе Нахчыван (Азербайджан) на IX Саммите глав тюркоязычных государств по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Н. Назарбаева подписано Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ или Тюркский совет). Таким образом, в этом году отмечается 10-летие Нахчыванского соглашения.

До 2011 года саммиты глав тюркоязычных государств проходили в формате форумов.

В сентябре 2010 года в городе Стамбуле (Турция) на X Саммите глав тюркоязычных государств подписано решение о назначении первым генеральным секретарем Тюркского совета турецкого дипломата Халила Акынжи.

В состав Тюркского совета входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. В 2019 году Узбекистан принял решение о присоединении к Тюркскому совету. В различных мероприятиях в рамках организации, включая саммиты Тюркского совета, участвует также Туркменистан. Страной-наблюдателем с 2018 года является Венгрия.

Директивными органами ССТГ являются Совет глав государств (Саммит) и Совещание министров иностранных дел (СМИД). Рабочим органом ССТГ является Комитет старших должностных лиц (КСДЛ). На регулярной основе проходят встречи профильных министров и заседания экспертов.

Для осуществления координации взаимодействия на постоянной основе функционирует Секретариат Тюркского совета со штаб-квартирой в г. Стамбуле, который с сентября 2018 года возглавляет представитель Казахстана посол Багдад Амреев.

В период с 2011 по 2018 годы поочередно в государствах-членах ССТГ состоялись 6 саммитов, повестка дня которых была посвящена вопросам укрепления сотрудничества в экономической, культурно-гуманитарной, транспортной, туристической и информационной сферах.

VI Саммит прошел 3 сентября 2018 года в г. Чолпон-Ате (Кыргызстан) на тему: «Сотрудничество в области национальных видов спорта и молодежной политики». По итогам саммита главы государств подписали Декларацию, ряд решений, включая предоставление Венгрии статуса наблюдателя в ССТГ и разработку Концепции о реформировании организаций тюркского сотрудничества, утвердили Концепцию интеграции тюркоязычных государств (инициатива Казахстана).

В рамках Тюркского совета действуют 4 рабочие группы, деятельность которых направлена на развитие торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами, предпринимательства и туризма, а также улучшение инвестиционного климата.

В 2011 году создан Деловой совет Тюркского совета, состоялось 5 его заседаний. Также подписаны меморандумы о взаимопонимании по развитию малого и среднего предпринимательства, улучшению инвестиционного климата, совершенствованию инвестиционной статистики, Протокол о сотрудничестве между национальными телеканалами.

В сфере туризма запущен специальный совместный проект «Современный Шелковый путь», включающий 14-дневное путешествие по культурным и историческим городам стран-членов Тюркского совета.

17 мая 2019 года в Нур-Султане на полях Астанинского экономического форума государствами-членами ССТГ подписаны учредительные документы совместной Тюркской торгово-промышленной палаты (ТТПП), призванной укреплять сотрудничество деловых кругов ССТГ.

Развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере способствует активная деятельность Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Тюркской Академии, возглавляемых представителями Казахстана.

Созданный по инициативе Президента Азербайджана И. Алиева в 2014 году Фонд тюркской культуры и наследия, в силу ряда объективных обстоятельств, не приступил к активной операционной деятельности.

В рамках ССТГ действует Союз тюркских университетов, в состав которого от Казахстана входят КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Л. Гумилёва и Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова.

Укреплению сотрудничества в области молодежной политики способствуют проведение на регулярной основе Фестиваля молодежи, организация Тюркского молодежного лагеря и Курсов для молодых дипломатов тюркских государств.

5-10 апреля 2018 года в Баку прошли Первые Студенческие игры Тюркского совета (Тюркская Универсиада).

Углублению культурно-исторических связей между тюркоязычными народами способствует регулярное проведение Всемирных игр кочевников.

Также в рамках ССТГ с 2008 года функционирует Парламентская ассамблея тюркоязычных государств (ТюркПА), чья деятельность направлена на развитие межпарламентского сотрудничества.

В настоящее время по инициативе Казахстана государства-члены ССТГ и все тюркские организации ведут работу по разработке проекта Концепции о реформировании организаций тюркского сотрудничества, утверждение которой запланировано на предстоящем в городе Баку саммите ССТГ.